Kulturnachrichten

Mittwoch, 25. März 2020

Netflix drosselt Datenübertragung in Indien Netflix, Facebook und Instagram wollen ab sofort 25 Prozent weniger Daten durch die Kabel in Indien jagen. Ähnliche Maßnahmen haben Firmen der Unterhaltungsindustrie wegen Corona zuvor bereits in Europa vollzogen. Man tue das, um das chronisch überlastete indische Kommunikationsnetz in diesen Zeiten nicht völlig kollabieren zu lassen, sagte ein Netflixsprecher. Die Drosselung ist zunächst auf 30 Tage befristet. Wegen der Virus-Pandemie hat Premierminster Modi eine landesweite Ausgangssperre für das Milliardenvolk Indiens verhängt.

Dramatiker McNally nach Coronavirus-Infektion gestorben Der US-Dramatiker Terrence McNally ist nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. McNally habe zuvor erfolgreich gegen Lungenkrebs gekämpft und an einer chronischen Lungenkrankheit gelitten, berichteten US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher. Nachdem er sich mit dem Erreger angesteckt habe, sei er am Dienstag im Alter von 81 Jahren in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Florida gestorben. Der 1939 in Florida geborene McNally hat Stücke wie "The Lisbon Traviata" und "Master Class" geschrieben, die weltweit erfolgreich aufgeführt wurden. Er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter mehreren Tony-Theaterpreisen.

Grütters will alle Künstler durch die Krise bringen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) setzt darauf, möglichst alle Kunst- und Kulturschaffenden trotz finanzieller Einbußen durch die Corona-Krise zu bringen. "Das Corona Virus ist auch ein Angriff auf ein Lebensmodell, das die Kulturlandschaft Deutschland kennzeichnet", sagte Grütters im Deutschlandfunk Kultur. Sie freue sich, dass es gelungen sei, einen Rettungsschirm für den Kultur-, Kreativ- und Medienbereich aufzuspannen. Die Bundesregierung will Kleinunternehmen sowie sogenannte Solo-Selbstständige aus dem Kultur-, Medien- und Kreativbereich nach eigenen Angaben mit 50 Milliarden Euro unterstützen - etwa in Form von Überbrückungshilfen. Weitere Maßnahmen sollen der Absicherung von persönlichen Lebensumständen und der Abmilderung von Härten dienen. Über das genaue Vorgehen können sich Betroffene unter www.kulturstaatsministerin.de informieren.