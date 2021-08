Nestflix Eine Datenbank für Filme, die es nicht gibt

Von Anna Wollner

Was die Simpsons im TV ansehen, könnte bei Nestflix landen: Die Website dokumentiert Filme und Serien, die nur in anderen Filmen und Serien existieren. (picture alliance / Everett Collection / 20thCentFox)

Haben Sie die Filme "Jaws 5" und "Helix" gesehen? Kann gar nicht sein, denn es gibt sie nur in anderen Filmen oder Serien, in die sie sich eingenistet haben. Die Website Nestflix sammelt diese sogenannten Nest-Filme: eine Fundgrube für Filmnerds.

So ganz einfach zu finden ist die Seite nicht. Denn Nestflix.com hat sich Netflix selbst sicherheitshalber vor ein paar Jahren für alle Freunde von Tippfehlern gesichert. Aber auf nestflix.fun gibt es ihn, den Online-Katalog über Fake-Filme und Serien, der vom Aufbau dann doch auch fast genauso aussieht wie Netflix. Über 450 Einträge gibt es mittlerweile von Filmen und Serien, die vollkommen fiktiv sind.

Wie zum Beispiel der Klassiker "Angels with Filthy Souls" aus "Kevin – Allein zu Haus": ein paar schwarzweiße Filmstills, eine grobe Inhaltszusammenfassung: "Die Gewalt in der Stadt ist auf einem Allzeithoch. Der Anfängergangster Snake besucht den Mob-Boss Johnny, dessen Geduld langsam abläuft", ein Filmzitat: "Keep the change, ya filthy animal", dazu Laufzeit, Genre, Darsteller und Altersfreigabe. Zum größten Teil frei erfunden natürlich.

Darunter werden auf Nestflix direkt Alternativen vorgeschlagen. Der hier fiktive Algorithmus funktioniert, ähnlich wie beim großen Vorbild Netflix, fast einwandfrei: die Fortsetzung "Angels with even filthier Souls" aus "Kevin – Allein zu Haus 2", "Smoke Jumpers" aus der Serie "Entourage" oder "Pandora Strain" aus den "Simpsons" – ein zweistündiger, natürlich animierter Thriller über eine tödliche Viruspandemie.

Zwei Monate Fake-Film-Recherche

Die Webdesignerin Lynn Fisher hat in zweimonatiger Kleinstarbeit und mit sehr viel Google-Recherche ein wahres Sammelsurium für Nerds erschaffen. Oder erinnern Sie sich an den Film "The Rural Juror" aus der zehnten Folge der ersten Staffel "30 Rock"? "The Rural Juror" ist die Geschichte einer Anwältin in den Südstaaten namens Constance Justice, basierend auf dem beliebten Roman von Kevin Grisham, unter der Regie von Casey Affleck.

Eingeteilt ist das Ganze in Genres. Von "Neu auf Nestflix" über Drama, Komödie, Actionfilm, postapokalyptische Actionfilme, Kriegs- und Historiendramen, dramatische Biopics, Thriller, Krimiserien, Agentenfilme, Western bis zu romantischen Liebeskomödien ist alles dabei. Wie zum Beispiel der sicherlich sehenswerte Film "The Dogwalker" mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Ein Film, den sich Amy Schumer mit ihrem Date John Cena in "Dating Queen" im Kino anguckt. Auch Julia Roberts taucht auf mit dem Sci-Fi-Film "Helix" und dem romantischen Drama "Gramercy Park", beide natürlich aus "Notting Hill".

Nur Stills, keine Ausschnitte

All diese Fake-Filme und Serien der Popkultur haben eines gemeinsam – von "Forrest Gump 2", dem langerwarteten Sequel zu "Forrest Gump", "Titanic 2" – ein Schiff segelt nochmal in der Hoffnung, dass sich Geschichte nicht wiederholt, erzählt von Al Gore – aus "Family Guy", oder aber "Stolz der Nation", dem Daniel-Brühl-Film aus Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds": Es gibt immer nur Bildstills und kein Bewegtbild. Vor allem die Rechtefrage wäre hier zu kompliziert gewesen, sagt Lynn Fisher, die Erfinderin von Nestflix in einem Interview.

Aber trotzdem: Das Surfen durch Nestflix ist ein fantastisch großer Spaß. Und am Ende ist es nicht anders als bei Netflix. Wie oft hat man schon davor gesessen, ist sich bei der unglaublich großen Auswahl nicht einig geworden und hat am Ende doch nichts geguckt.

Nestflix gibt auf jeden Fall genug Inspiration, die Metaebene zu verlassen und mal wieder "Family Guy" zu gucken. Oder "Tropic Thunder". Oder "30 Rock". Oder im Notfall auch "Kevin – Allein zu Haus". Falls Sie sich allerdings stundenlang in den Weiten der Fake-Film-Datenbank verlieren, sagen Sie bitte nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt.