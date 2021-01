Kulturnachrichten

Donnerstag, 7. Januar 2021

Neil Young verkauft Teil seiner Songrechte Nach Bob Dylan hat Medienberichten zufolge auch der kanadische Singer-Songwriter Neil Young einen Teil seiner Songrechte verkauft. Der Deal mit dem britischen Investmentfonds Hipgnosis Songs umfasse 50 Prozent der Rechte an 1180 Songs, die der 75-jährige Young im Laufe seiner Karriere komponiert habe, meldeten die britische Nachrichtenagentur PA und die BBC. "Heart of Gold", "Rockin' in the Free World" und "Cinnamon Girl" gehören zu seinen bekanntesten Songs. Details wurden nicht bekannt.Erst vor wenigen Wochen hatte der US-Singer-Songwriter Bob Dylan die Verlagsrechte an allen seinen Songs an den weltgrößten Musikkonzern Universal Music verkauft - und damit schätzungsweise mehrere Hundert Millionen Dollar eingenommen.

Filmförder-Chef Dinges erwartet Kinoboom Nach Einschätzung des deutschen Filmförder-Chefs Peter Dinges könnten die Kinos nach der Corona-Krise einen Boom erleben. Der Vorstandschef der Filmförderungsanstalt sagte der Deutschen Presseagentur, er gehe davon aus, dass die Menschen nach der Pandemie nicht zuhause vor Streaming-Diensten sitzen bleiben würden. Sie hätten das Sofa satt, so Dinges. Zur derzeitigen Krise sagte er, sie treffe sowohl kleine als auch große Filmtheater. Die Kinos zehrten von ihrer Substanz, und diese Substanz sei endlich. Zwar bekämen die Kinos wie andere Unternehmen Soforthilfen, aber diese werde es nicht ewig geben, warnte Dinges.

KMK-Präsidentin zu Planungssicherheit für Schulen Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, sieht derzeit keine Planungssicherheit für Schulen. Alle Versprechen in diese Richtung seien unseriös, sagte die brandenburgische Bildungsministerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Kultusminister schauten jeden Tag auf die Corona-Daten und entschieden neu, was zu tun sei, erklärte Ernst, die am 14. Januar offiziell den KMK-Vorsitz übernimmt. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, sagte im ARD Fernsehen, unter den Bundesländern gebe es keine feste Verabredung, ob die Schulen etwa am 18. Januar wieder öffnen könnten. Man habe immer an Zahlen orientiert entschieden, was gehe, so Müller. Das gelte auch für die Schulen.