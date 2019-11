Kulturnachrichten

Donnerstag, 14. November 2019

NDR Kultur Sachbuchpreis für Robert Macfarlane Der britische Autor Robert Macfarlane bekommt den mit 15.000 Euro dotierten NDR Kultur Sachbuchpreis 2019. Ausgezeichnet wird damit sein Werk "Im Unterland. Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde". Der Autor beleuchte die Themen Umwelt, Natur und deren Bewahrung aus einem originellen Betrachtungswinkel, so die Begründung der Jury. Macfarlane lehrt und forscht an der Universität von Cambridge und ist Mitbegründer der Action of Conversation zur Förderung des Engagements von Jugendlichen für den Naturschutz. Der Preis wird zum elften Mal vergeben und am 20. November in Hannover überreicht.

Pronold steht der Stiftung Bauakademie vor Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Pronold wird Gründungsdirektor der Bundesstiftung Bauakademie. Der 46-jährige soll die von Karl Friedrich Schinkel Mitte des 19.Jahrhunderts gegründete Akademie wiederbeleben, teilte das Bundesinnenministerium mit. Die Akademie werde in unmittelbarer Nähe zum Berliner Stadtschloss ein Forum für Themen rund um Architektur, Bauwesen und Stadtentwicklung sein. Pronold bringe seine Erfahrung als für den Bau zuständiger parlamentarischer Staatssekretär mit und habe eindrucksvoll vermittelt, dass ihm die Bauakademie ein Herzensanliegen sei, so die Findungskommission. Pronold gibt für die neue Aufgabe seine politischen Ämter als Parlamentarischer Staatssekretär und sein Bundestagsmandat ab.

Kunstmesse Art Düsseldorf öffnet heute Heute beginnt die Kunstmesse Art Düsseldorf. In den kommenden drei Tagen zeigen etwa 100 etablierte und junge, regionale sowie internationale Galerien zeitgenössische Kunst. Im Deutschlandfunk Kultur betonte der Galerist Johann König, die Bedeutung des Standorts Düsseldorf für die Kunstszene in der Region. „Wir haben von Jahr zu Jahr Zuwachsraten ( ) Das Einzugsgebiet in Düsseldorf und um Düsseldorf herum, das ganze Rheinland, ist sehr viel kaufkräftiger und kunstaffiner als das preußische Berlin." Der Kunstmarkt sei in Deutschland und im mitteleuropäischen Raum insgesamt momentan ein krisensicherer Markt.

Mehr als 650.000 Anmeldungen zum Vorlesetag Der bundesweite Vorlesetag am Freitag steht unter dem Motto "Sport und Bewegung". Viele Aktionen finden in Turnhallen, auf Sportplätzen, in Tanzschulen, und Stadien wie die Stiftung Lesen mitteilte. Mehr als 650.000 Zuhörer und Vorleser haben sich demnach bisher zum Vorlesetag angekündigt, darunter auch viele Sportler wie etwa die Fußballnationaltorhüterin Almuth Schult und Mats Hummels von Borussia Dortmund. Vorlesen und Bewegung sind den Organisatoren zufolge gleichermaßen wichtig für die gesunde körperliche und kognitive Entwicklung von Kindern. Jedes Jahr findet am dritten Freitag im November der bundesweite Vorlesetag statt.

Venedigs Bürger beklagen Versagen der Politik Angesichts der massiven Schäden in Venedig durch das schwerste Hochwasser seit mehr als 50 Jahren hat die Regierung in Rom Hilfe angekündigt. Durch Ausrufung des Notstandes sollen die Mittel schneller bereitgestellt werden. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro macht für die Überschwemmungen den Klimawandel verantwortlich. Viele Einwohner sehen die Ursache hingegen im Versagen der Politik, so auch der Professor für Architekturgeschichte Marco de Michelis. Er erinnerte an das letzte außerordentliche Hochwasser von 1966. Seitdem habe sich die Situation nicht verbessert, sondern eher verschlimmert. „In der Zwischenzeit hat man fünf Milliarden Euro ausgegeben, um das System zum Schutz der Lagune zu erreichen, und das Werk ist noch nicht fertig", sagte de Michelis gegenüber Deutschlandfunkkultur zum nicht funktionierenden Sturmflutwerk Mose, das sich seit 2003 in Bau befindet.

Country Music Awards vergeben Country-Megastar Garth Brooks ist bei der Verleihung der CMA-Countrypreise zum "Entertainer des Jahres" gekürt worden. Es war der siebte Sieg für den Mann aus Oklahoma in der Top-Sparte seit 1991. Die 29-jährige Texanerin Maren Morris war mit sechs Nominierungen, darunter für die Single "Girl" und den Song des Jahres, als Favoritin ins Rennen gezogen. Am Ende holte sie den Preis für das beste Album. Der Rapper Lil Nas X wurde als "Musikalisches Ereignis des Jahres" geehrt. Der schwarze Musiker bekam damit eine Auszeichnung, die bisher weißen Musikern vorbehalten schien. Bei der Verleihung der Country Music Awards wurde auch die Rolle der Frauen in der Branche gewürdigt. Dazu traten zu Beginn der Show mehr als ein Dutzend Sängerinnen mit einem Mix aus Country-Hits auf. Moderiert wurde die Verleihung von der 73-jährigen Country-Legende Dolly Parton und ihren Kolleginnen Carrie Underwood und Reba McEntire.

Namibia benennt deutsche Kolonialstraßen um In der namibischen Hauptstadt Windhuk sind viele Straßennamen aus deutscher Kolonialzeit ersetzt worden. Insgesamt wurden, laut dem Radiosender "Hitradio Namibia", 15 Straßen nun mit Namen namibischer Freiheitskämpfer sowie politischer und kirchlicher Aktivisten umbenannt. Geehrt wurde unter anderem der namibische SWAPO-Politiker Mburumba Kerina. Verschwunden sind beispielsweise die Bismarck-, Bahnhof- und Lüderitzstraße. Das heutige Namibia stand mehr als 30 Jahre unter deutscher Kolonialherrschaft. Deutsche Soldaten schlugen zwischen 1904 und 1908 Aufstände der einheimischen Volksgruppen der Herero und Nama brutal nieder. Seit 2015 führen Namibia und Deutschland bilaterale Gespräche über die Aufarbeitung des Genozids.

Disney+: 10 Millionen Abonnenten an einem Tag Zum Start seines neuen Streaming-Dienstes "Disney+" hat der US-Konzern Disney gleich am ersten Tag alle Erwartungen übertroffen: 10 Millionen Abonnements sind nach eigenen Angaben an einem Tag abgeschlossen worden. Allerdings wurde nicht aufgeschlüsselt, um was für Abos es sich handelt, um kostenlose, monatliche oder jährliche. Disney hatte Milliarden in seinen neuen Streaming-Dienst investiert. Manche Analysten hatten vorausgesagt, dass der Konzern bis zu einem Jahr brauche, um eine Million Abonnenten zu erreichen. Im Vergleich: Der Streaming-Dienst Netflix hat 158 Millionen Abonnenten und ging 2007 an den Start.

EKD-Synode in Dresden mit Friedensappell beendet Mit einem Gottesdienst in der Dresdner Frauenkirche ist die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Ende gegangen. Zum Abschluss sagte der Berliner Bischof Markus Dröge, er wünsche sich mehr Gespräche zwischen Ost- und Westdeutschen über ihre Biografien. Die EKD-Synode hatte seit Sonntag in Dresden beraten. Wichtige Themen waren die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in Einrichtungen der evangelischen Kirche und der Diakonie sowie die christliche Friedensethik. In einer verabschiedeten Erklärung fordert die EKD-Synode ein stärkeres Engagement für den Frieden. Dabei sei Klimagerechtigkeit eine unabdingbare Voraussetzung, heißt es. Der Klimawandel verschärfe bestehende Konflikte und sei eine nicht zu unterschätzende Fluchtursache, sagte Synoden-Präses Irmgard Schwaetzer. Frieden könne es ohne nachhaltige Entwicklung nicht geben. Die nächste EKD-Synode findet im November 2020 in Berlin statt.

Gojko Mitic erhält Preis für Lebenswerk Der als "Defa-Chefindianer" und "Winnetou des Ostens" bekannte Schauspieler Gojko Mitic erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis der Defa-Stiftung für sein filmkünstlerisches Lebenswerk. Mitic habe mit den von ihm verkörperten indianischen Figuren das Genre des Defa-Indianerfilms geprägt, heißt es zur Begründung. Dem 79 Jahre alten deutsch-serbischen Schauspieler soll die Auszeichnung am 13. Dezember in Berlin verliehen werden. Ab Mitte der 60er Jahre zählte Mitic zu den populärsten Stars der DDR. Er galt über Jahrzehnte als Ost-Gegenstück zum französischen Winnetou-Darsteller Pierre Brice. Im Gegensatz zu Brice verkörperte Mitic den von Karl May erfundenden Apachen-Häuptling allerdings nie in einem Film.

Monet-Bild für 28 Millionen Dollar versteigert Eine London-Ansicht des französischen Künstlers Claude Monet ist in New York für fast 28 Millionen Dollar versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's wurde das Gemälde "Charing Cross Bridge" von einem anonymen Bieter für 27,6 Millionen Dollar gekauft. Monet hatte das Werk 1903 bei einem Besuch in London gemalt. Zahlreiche weitere Werke erzielten bei der Auktion ebenfalls zweistellige Millionenbeträge, unter anderem eine Büste, die Alberto Giacometti von seinem Bruder Diego anfertigte und für 14,3 Millionen Dollar verkauft wurde.