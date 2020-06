Kulturnachrichten

Mittwoch, 10. Juni 2020

Navid Kermani gibt erstmals Lesung nach Corona Der Schriftsteller Navid Kermani hat zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie eine Lesung gehalten. Im "Kölner Stadt-Anzeiger" beschrieb der preisgekrönte Autor, wie ungewohnt er die Lesung empfunden habe und wie verunsichert er gewesen sei. So habe er sich zu Beginn häufig verlesen. Im Theater in Siegen saßen ihm 45 Zuhörer gegenüber, obwohl 100 erlaubt gewesen wären. Viele, besonders die Älteren, seien womöglich auch aus Angst vor Ansteckung weggeblieben, so Kermani, "weil sie vom öffentlichen Leben entwöhnt waren oder ihnen eine Aufführung unter Einhaltung der Hygieneregeln gar nicht vorstellbar erschien." Der Vorsatz im anschließenden Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Claus Leggewie nicht über die Pandemie zu sprechen, habe sich nicht vermeiden lassen: "Egal, was man dieser Tage bespricht oder liest, es rückt automatisch in ein anderes, ein ungewohntes Licht."

US-Streaming-Dienst streicht "Vom Winde verweht" Der US-Streaming-Dienst HBO Max hat den Film "Vom Winde verweht" inmitten der anhaltenden Anti-Rassismus-Proteste in den USA aus seinem Angebot entfernt. Der Klassiker aus dem Jahr 1939 zeige rassistische Vorurteile, "die leider in der amerikanischen Gesellschaft gang und gäbe waren", sagte ein Sprecher von HBO Max der Nachrichtenagentur AFP. Das Oscar-gekrönte US-Bürgerkriegsepos gehört zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, seine Darstellung von zufriedenen Sklaven und heldenhaften Sklavenhaltern ruft jedoch immer wieder Kritik hervor. "Diese rassistischen Darstellungen waren damals falsch und sind es auch heute noch. Wir waren der Meinung, dass es unverantwortlich wäre, diesen Titel ohne eine Erklärung und eine Anprangerung dieser Darstellungen im Programm zu behalten", so der Sprecher. Der Film soll erst mit einer Diskussion über den historischen Kontext ins HBO Angebot zurückkehren.

Museum für Avicii in Stockholm Der im April 2018 verstorbene Tim Bergling, bekannt als DJ Avicii, wird in seiner Geburtsstadt Teil des neuen digitalen Kulturzentrums "Space". Die Gründer teilten mit, ein Museum werde an Avicii ab August kommenden Jahres erinnern. Es soll "Avicii Experience" heißen. Die Stiftung der Eltern von Bergling, der sich mit 28 Jahren das Leben nahm, ist an der Finanzierung beteiligt. Avicii war mit seinen Wohlfühl-Tracks "Wake Me Up", "Hey Brother" und "Sunshine" weltberühmt geworden.

Banksy macht Vorschlag für Colston-Denkmal Der britische Streetart-Künstler Banksy hat einen Vorschlag für die in Bristol geschleifte Statue des Sklavenhalters Edward Colston gemacht. Auf Instagram schrieb Banksy: "Wir ziehen ihn aus dem Wasser, setzen ihn wieder auf den Sockel, binden ihm Kabel um den Hals und geben einige lebensgroße Bronzestatuen von Demonstranten in Auftrag, die ihn herunterziehen. Alle sind glücklich. Ein berühmter Gedenktag". Am Sonntag hatten Antirassismus-Aktivisten das Standbild ins Hafenbecken von Bristol geworfen. Im 17. Jahrhundert hatte Colston im transatlantischen Sklavenhandel Millionen verdient. Für seine wohltätigen Spenden an die Stadt wurden mehrere Straßen und Gebäude nach ihm benannt.

Barbara Laugwitz wechselt von Ullstein zu dtv Barbara Laugwitz wird verlegerische Geschäftsführerin des dtv-Verlags. Stellvertretend für die Gesellschafter teilte Hanser-Verleger Lendle mit, man freue sich, mit ihr ab 1. August eine Verlegerin mit sicherem Gespür für Bücher und beeindruckendem Engagement für Autorinnen und Autoren gewonnen zu haben, die zusammen mit Stephan Joß das Führungsteam von dtv komplettiere. Laugwitz war im März 2019 zum Ullstein Verlag gegangen, nachdem sie als Chefin des Rowohlt-Verlags abberufen und durch Florian Illies ersetzt worden war. Laugwitz folgt nun auf Claudia Baumhöver.