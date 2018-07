Kulturnachrichten

Montag, 2. Juli 2018

Naumburger Dom zum Unesco-Welterbe ernannt Unesco: "Naumburger Dom in einer Reihe mit Kathedrale von Amiens" Nach drei Anläufen nahm die UN-Kulturorganisation Unesco die Kathedrale in Sachsen-Anhalt am Sonntag bei ihrer Sitzung im bahrainischen Manama in die Liste des Weltkulturerbes auf. Das Welterbekomitee würdigte damit die künstlerischen Qualitäten des Doms, die Einblick in Kunst, Architektur und Technologie seiner Zeit geben. Der Naumburger Dom wurde in der Zeit zwischen 1213 und etwa 1250 errichtet. Er zählt zu den bedeutendsten Kathedralbauten des Hochmittelalters. Weltbekannt ist er für die Arbeiten des sogenannten Naumburger Meisters, der unter anderem die Stifterfiguren wie Uta von Naumburg schuf. Zweimal war die Aufnahme des Naumburger Doms samt der hochmittelalterlichen Landschaft an Saale und Unstrut vergeblich beantragt worden. Die jetzige Aufnahme in die Welterbeliste unterstreiche, "dass der Naumburger Dom ein Meisterwerk menschlicher Schöpferkraft ist", erklärte Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission. "Er steht in einer Reihe mit den Kathedralen von Amiens in Frankreich, Modena in Italien und Burgos in Spanien." Der Naumburger Dom ist die 44. Unesco-Welterbestätte in Deutschland. Bereits am Sonntag war der Archäologische Grenzkomplex Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein in die Welterbeliste aufgenommen worden.

Ehrung für Maskenbildner Wolfgang Utzt Wolfgang Utzt arbeitete 43 Jahre am Deutschen Theater Der in Märkisch-Oderland lebende Maskenbilder Wolfgang Utzt ist am Sonntag für sein Lebenswerk geehrt worden. Er erhielt in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten, teilte die Staatskanzlei mit. Utzt habe mit seinem Schaffen jahrzehntelang die deutsche Theater- und Kunstszene bereichert, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in seiner Laudatio. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. 43 Jahre lang wirkte Utzt am Deutschen Theater, von 1979 bis 2003 war er dort Chefmaskenbildner. Er betreute über 100 Theaterproduktionen und arbeitete mit Regisseuren wie Heiner Müller, Thomas Langhoff, Frank Castorf und Robert Wilson zusammen. Viele Kunstwerke des 76-Jährigen sind in Museen zu sehen. Im Bereich Malerei ging die Ehrung an

Carola Czempik im Bereich Grafik an Frank Diersch, im Bereich

Skulptur an Dorit Trebeljahr und im Bereich Fotografie an Göran Gnaudschun. Den mit 6000 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis des Landes erhielt Conrad Panzner.

Islamwissenschaftler Fuat Sezgin gestorben Sezgins Wissenschaftssammlung in deutschen und türkischen Museen präsent Der renommierte Islamwissenschaftler Fuat Sezgin ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb der 93-Jährige am Wochenende in Istanbul. Sezgin gründete 1982 das Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Universität Frankfurt am Main, dessen langjähriger Leiter er war. Das Institut widmet sich dem Beitrag des arabisch-islamischen Kulturkreises zur Geschichte der Wissenschaften. Sezgins umfangreiche, mehrbändige "Geschichte des arabischen Schrifttums" wurde zu einem vielzitierten wissenschaftshistorischen Standardwerk. Sezgin wurde mehrfach für seine Arbeiten ausgezeichnet. 2001 erhielt er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Den Hessischen Kulturpreis lehnte er im Jahr 2009 ab, weil er nicht zusammen mit Salomon Korn, dem damaligen Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, ausgezeichnet werden wollte, dessen Äußerungen zum Gaza-Krieg er ablehnte.