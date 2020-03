Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. März 2020

Nationales Fotografie-Institut soll in NRW entstehen In Deutschland soll ein nationales Institut für Fotografie entstehen. Es soll die Nachlässe herausragender deutscher Fotografinnen und Fotografen sichern und die Forschungsexzellenz zu Restaurierung, Konservierung sowie zu analoger und digitaler Fotografie bündeln. Das hat eine Expertenkommission Kulturstaatsministerin Monika Grütters empfohlen. Unklar ist noch der künftige Standort des Instituts. Die Kommission sprach sich für Essen in Nordrhein-Westfalen aus. Der Haushaltsausschuss des Bundestages legte sich im November 2019 auf die Landeshauptstadt Düsseldorf fest und bewilligte 41,5 Millionen Euro für den Neubau. Die selbe Summe sagte Nordrhein-Westfalen zu.

Kein Theater in Berlin wegen Corona Das Kulturleben von Berlin und anderen deutschen Metropolen ist ab sofort wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus drastisch eingeschränkt. Die Aufführungen in den großen Sälen der staatlichen Häuser in der deutschen Hauptstadt sind bis zunächst 19. April, also bis nach den Osterferien, abgesagt. Betroffen sind Häuser wie die Philharmonie, die Staatsoper Unter den Linden, die Deutsche Oper, die Komische Oper oder das Deutsche Theater. Auch der Friedrichstadt-Palast sagte seine Vorstellungen ab.In München fallen die Aufführungen in der Bayerischen Staatsoper aus.

Patricia Nickel-Dönicke geht ans Staatstheater Kassel Patricia Nickel-Dönicke wird mit dem Intendantenwechsel zur Spielzeit 2021/22 neue Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin der Schauspielsparte des Staatstheaters Kassel. Wie der designierte Intendant, Florian Lutz, mitteilte, stehe die Potsdamerin für ein starkes, innovatives und gut vernetztes Theater, das klassische Stoffe mit zeitgenössischen Themen über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen vereine. Die intensive Auseinandersetzung mit der Stadt und der Region Kassel werde im Zentrum der Arbeit der neuen Direktorin stehen, sagte Lutz. Politisch relevante Themen, die Nähe zum Publikum, die Autorenförderung und Gegenwartsdramatik bildeten Schwerpunkte ihrer Arbeit. Nickel-Dönicke ist seit 2017 Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Theater Oberhausen.

Wende im Streit um neue Bundesstiftung Bauakademie Nach heftigen Kontroversen um seine Bewerbung als Direktor der Bundesstiftung Bauakademie steht der SPD-Politiker Florian Pronold nicht mehr für den Posten zur Verfügung. Er habe den Stiftungsrat gebeten, ihn von seiner Bereitschaft dazu zu entbinden, teilte Pronold auf seiner Internetseite mit. Die Bundesstiftung brauche gerade in ihrer Startphase "zügige Handlungsfähigkeit". Der Streit um die Direktorenstelle hatte auch schon die Gerichte beschäftigt. Im vergangenen Jahr hatten sich zahlreiche Architekten in einem offenen Brief gegen Pronold ausgesprochen. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium schrieb von einem "öffentlichen Wirbel, den interessierte Kreise um meine Person veranstaltet haben" sowie von "Neid und Standesdünkel".