Kulturnachrichten

Freitag, 26. Oktober 2018

Nationaler Integrationspreis für Projekt "Brückenbau" Flüchtlinge werden psychologisch betreut und beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel verleiht den Nationalen Integrationspreis in diesem Jahr an das Projekt "Brückenbau - Vielfalt begegnen!". Das teilte eine Sprecherin der Bundesregierung in Berlin mit. Träger des Projekts sind die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und die Hilfsorganisation IsraAID Germany. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am Montag in Berlin verliehen. Ihre diesjährige Auszeichnung begründete die Jury damit, dass das Projekt Brückenbau durch einen einzigartigen Ansatz zwischen Menschen unterschiedlicher Konfessionen vermittele. Das Projekt verdeutliche, dass die Grundlage für gelungene Integration die Vermittlung von Werten wie Toleranz, Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und die Akzeptanz unterschiedlicher religiöser Lebensweisen sei. Nach eigenen Angaben werden bei dem Projekt in zehn Erstaufnahmeeinrichtungen in Berlin und Frankfurt Flüchtlinge psychologisch betreut und von Mitarbeitern beraten.

Bundesgerichthof stärkt häusliches Musizieren Musik könne "von erheblicher Bedeutung für die Lebensfreude" sein Häusliches Musizieren und das damit verbundene Üben gehören nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs grundsätzlich zu den "üblichen Formen der Freizeitbeschäftigung" und müssen von anderen hingenommen werden. Musik könne "von erheblicher Bedeutung für die Lebensfreude und das Gefühlsleben sein", entschied der Fünfte Zivilsenat in Karlsruhe. Er argumentierte auch mit der grundrechtlich geschützten freien Entfaltung der Persönlichkeit. Im konkreten Fall ging es um einen Berufsmusiker, der Trompete spielt. Die Inhaber des benachbarten Reihenhauses wollten das nicht. Die zeitliche Regelung im Einzelnen richte sich nach den Umständen des Einzelfalls. Eine Beschränkung auf zwei bis drei Stunden an Werktagen sowie ein bis zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen könne als grober Richtwert dienen.

Feine Sahne Fischfilet: Karten waren schnell weg Band spielt im Brauhaus Dessau, statt im Bauhaus Rasend schnell sind die Karten für das Dessauer Konzert der Punkband Feine Sahne Fischfilet verkauft worden. "Im Internet, wir brauchen nicht mal mehr den Link posten, da alle Karten nach 20 Sekunden weg waren. Dolle Tage für uns", schrieb die Band bei Facebook. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung", die einen Teil der Karten verkaufte, von einer lange Schlange im Servicecenter Dessau berichtet. Vorher hatte die Band, die vom Bauhaus Dessau ausgeladen worden war, über den neuen Veranstaltungsort im Brauhaus Dessau informiert. Das Konzert ist wie ursprünglich auch für den 6. November geplant. Die Stiftung Bauhaus hatte das ZDF-Konzert der Musiker in der Reihe "zdf@bauhaus" abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen im Internet zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Feine Sahne Fischfilet bestand darauf, das Konzert dennoch in Dessau zu veranstalten.

Sinead O'Connor ist zum Islam übergetreten 51-Jährige nennt sich jetzt Shuhada' Davitt Die irische Sängerin Sinead O'Connor ist zum Islam konvertiert. Die 51-Jährige erklärte bei Twitter, sie sei stolz, eine Muslimin zu sein und habe ihren Namen zu Shuhada' Davitt geändert. In den vergangenen Tagen postete sie Fotos von sich mit dem Hidschab, dem islamischen Kopftuch, und sang in einem Video den islamischen Gebetsruf. "Dies ist der natürliche Abschluss der Reise jedes intelligenten Theologen", schrieb O'Connor. Alle Wege führten letztlich zum Islam. Alle anderen heiligen Schriften seien darum überflüssig. O'Connor wurde 1990 mit dem Song "Nothing Compares to You" weltbekannt, sorgte aber auch immer wieder für Kontroversen. So zerriss sie bei einem TV-Auftritt 1992 ein Bild von Papst Johannes Paul II., um gegen die katholische Kirche zu protestieren.

Google: Entlassungen wegen sexueller Belästigung Auch Android-Erfinder musste gehen - erhielt aber 90 Millionen Dollar Abfindung Der US-Technologieriese Google hat in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vor die Tür gesetzt. Dies schrieb Google-Chef Sundar Pichai in einer E-Mail an die Belegschaft. 13 der Betroffenen seien Angestellte in verantwortlichen Positionen gewesen. Mitarbeiter hätten interne Meldesysteme genutzt, um unangemessenes Verhalten anonym anzuzeigen. Laut Pichai wurden die Vorgaben verschärft. Inzwischen müssten alle Manager ab einer bestimmten Ebene Beziehungen zu Kollegen melden. Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, dass der Erfinder der Handy-Betriebssoftware Android, Andy Rubin, 2014 den Konzern nach dem Vorwurf sexueller Belästigung verließ. Demnach wurde ihm der Rückzug mit einem Abfindungspaket im Umfang von 90 Millionen Dollar versüßt. Dem Bericht zufolge wurde der Abgang von zwei weiteren Managern nach entsprechenden Vorwürfen mit ähnlichen Zahlungen begleitet.

Bluesrock-Sänger Tony Joe White gestorben Vielfach gecoverter US-Musiker starb im Alter von 75 Jahren Der Bluesrock-Sänger Tony Joe White ist tot. Wie seine Plattenfirma mitteilte, starb der US-Musiker im Alter von 75 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Erst im September hatte er sein Album "Bad Mouthin'" herausgebracht - eine Sammlung mit Blues-Klassikern. Seine Songs wurden von Elvis Presley, Ray Charles und Tina Turner gecovert. 1969 landete der aus Louisiana stammende White mit dem Lied "Polk Salad Annie" einen Hit, dem Presley - der King of Rock'n'Roll - später musikalisch seinen eigenen Stempel aufdrückte. Besonders bekannt war der Singer-Songwriter für seinen sogenannten Swamp-Rock-Stil, der Elemente von Blues, Country und Rock'n'Roll verbindet. Zu Tina Turners gefeiertem Album "Foreign Affair" von 1989 steuerte White vier Songs bei. 2006 erinnerte sich White an seine erste Begegnung mit der Starsängerin. "Sie drehte sich um, schaute mich an und fing an, hysterisch zu lachen", erzählte er. Schließlich habe sich Turner wieder gefangen, ihn fest gedrückt und gesagt: "Es tut mir leid, Mann. Seit 'Polk Salad Annie' dachte ich immer, du wärst ein schwarzer Mann".