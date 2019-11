Freitag, 22. November 2019

National Book Award für Susan Choi

Die Schriftstellerin Susan Choi wird in diesem Jahr mit dem National Book Award in der Kategorie "Fiction" ausgezeichnet. Die Autorin erhält den wohl wichtigsten US-Literaturpreis für ihren Roman "Trust Exercise". Er spielt in den frühen 80er-Jahren in einer High School mit künstlerischem Schwerpunkt. Im Mittelpunkt steht die Liebesbeziehung zwischen den Schülern David und Sarah - und die Rolle ihres Theaterlehrers. Es ist der fünfte Roman von Susan Choi, die 1969 als Tochter eines koreanischen Vaters und einer jüdischen Mutter im US-Bundesstaat Indiana zur Welt kam. Wut habe sie beim Schreiben angetrieben - zum einen über die Trennung von ihrem Ehemann nach 13 Jahren, zum anderen über die erfolgreiche Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump, insbesondere seine Prahlereien mit sexueller Gewalt am "Access Hollywood"-Set.