Nancy Sinatra wird 80 Das erste "Bad White Girl" der Popkultur

Von Sky Nonhoff

1966 sprang sie in die Luft, 2020 wird Nancy Sinatra 80 Jahre. (imago/ Ron Joy)

Mit Hits wie „These Boots Are Made for Walking“ oder dem Duett "Something Stupid" mit ihrem Vater Frank wurde Nancy Sinatra in den Sechzigerjahren berühmt. Zugleich wurde ihr Look zum Symbol einer neuen Frauengeneration. Jetzt wird die Sängerin 80.

Sie war noch ein Teenager, da gab es diese Bitte ihres Vaters Frank Sinatra an den Songschreiber Lee Hazlewood. Dieser sollte der nicht existenten Karriere seiner Tochter Nancy auf die Sprünge helfen.



Hinter verschlossenen Studiotüren soll Songschreiber Hazlewood Nancy Sinatra daher erst einmal angewiesen haben, so zu singen wie eine Vierzehnjährige, die es mit einer Horde Trucker treiben will.



Doch auch Nancy wusste, was sie wollte. Lee Hazlewood erinnert sich später daran, wie der Song "These Boots Are Made for Walking" entstand:



"Die Sache mit ‚Boots’ war so. Ich hatte den Song ein Jahr zuvor geschrieben, aber mir bei der holden Weiblichkeit schweren Ärger eingehandelt, weil bei uns in Texas jeder genau weiß, dass ‚messin’ rumvögeln bedeutet. Also sagte ich zu ihr: ‚Vergiss es, dafür würden sie uns kreuzigen.’ Worauf sie erwiderte: ‚In New Jersey weiß das aber kein Mensch!’"

Ein Tritt in den Allerwertesten aller Mistkerle

"These Boots Are Made for Walking" verkauft sich fünf Millionen Mal. Der Song wird zum Emanzipationsstatement aller Frauen, die ihren Mistkerlen schon immer mal den Tritt ihres Lebens verpassen wollten.



Den dazugehörigen Look liefert Nancy gleich mit: die Miniröcke, das hochtoupierte Haar, das dick aufgetragene Mascara und natürlich die sexy Go-go-Boots – ein protofeministischer Chic, der auch im alten Europa um sich greift. So taucht der Look zum Beispiel in der ZDF-Krimiserie "Der Kommissar" auf.

Feminin, erotisch, erwachsen

Und Nancy und Lee legen nach, unter anderem mit dem genialischen "Some Velvet Morning", womöglich der größte Schweinkram, der dem prüden amerikanischen Mainstream je untergejubelt wurde: mit griechischer Mythologie aufgefächerte Zweideutigkeiten, die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lassen.

Nancy Sinatra ist es, die dieser Musik erst ihre wahre Identität verleiht: feminin, risqué, erotisch, erwachsen – die stylischste Art, den Daddys dieser Welt den Finger zu zeigen.



Nur wenige haben das Zeichensystem der Weiblichkeit so geprägt wie diese vermeintlich Naive. Madonna hat sich ebenso auf sie berufen wie Kim Gordon von Sonic Youth und Cut-up-Pop-Star Lana del Rey nennt sich nicht umsonst eine "Gangsta Nancy Sinatra". An das Original, das erste "bad white girl" der Popkulturgeschichte, kam keine von ihnen heran.