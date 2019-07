Nagib-Machfus-Museum in Ägypten eröffnet

Montag, 15. Juli 2019

Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola hat Probleme, Darsteller für seinen neuen Film zu finden. Das Projekt "Megalopolis" sei ein Film, "den es so noch nie gegeben hat und den eigentlich niemand finanzieren will, weil sich niemand etwas darunter vorstellen kann", sagte der 80-jährige Regisseur dem "Spiegel". "Megalopolis" ist ein utopisches Epos über das New York der Zukunft. Die Arbeiten daran erinnerten ihn an den inzwischen zum Klassiker gewordenen Film "Apocalypse Now", der ähnlich schwierig zu finanzieren gewesen sei, sagte Coppola. Zum 40. Jubiläum des Films über den Vietnam-Krieg erstellte Coppola eine neue Schnittfassung, die am 15. Juli einmalig in den deutschen Kinos zu sehen sein wird.