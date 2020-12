Donnerstag, 3. Dezember 2020

Nachhaltigkeitspreise für Milky Chance und Denalane

Die hessische Popgruppe Milky Chance und die Berliner Soulsängerin Joy Denalane sollen mit Ehrenpreisen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet werden. Die Auszeichnungen für ihr gesellschaftliches Engagement werden am Donnerstagabend in Düsseldorf verliehen. Die Veranstalter teilten mit, die Folkpop-Band Milky Chance werde "für ihre Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Veranstaltungswirtschaft" geehrt. Die Sängerin Denalane bezeichneten sie als "mutige Stimme gegen die Diskriminierung von Menschen im In- und Ausland". Aus der internationalen Musikszene werden der britische Superstar Elton John und der US-amerikanische Singer-Songwriter Jack Johnson die Ehrenpreise erhalten. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung verliehen.