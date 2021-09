Kulturnachrichten

Montag, 6. September 2021

Nachfrage nach E-Books in Pandemie stark gestiegen Die Nachfrage nach E-Books ist in Deutschland auch im ersten Halbjahr 2021 im Zuge der Corona-Pandemie gestiegen. Der Umsatz von E-Books nahm im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zehn Prozent zu, insgesamt wurden 20,3 Millionen Exemplare verkaufte, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mit. Ob das E-Book ein Wachstumsmarkt bleibe, hänge davon ab, wie sich die E-Book-Leihe in den Bibliotheken entwickle, so Hauptgeschäftsführer Skipis. Hier sei die Wachstumsrate sechs Mal so hoch wie bei den Verkäufen, was für Autoren und Verlage ein existenzielles Problem darstelle.

"Säuberungskampagne" in China gegen Stars und Fans Nach einer Reihe von Skandalen um chinesische Künstler, wollen die Behörden mit einem Zehn-Punkte-Plan Stars und ihre Fans disziplinieren.



Künstler „mit inkorrekten politischen Ansichten müssten gemieden werden, verfügte die staatliche Rundfunk- und Fernsehverwaltung (NRTA). Der Name von Zhao Wei, einer der bekanntesten Schauspielerinnen, wurde bereits im Internet gelöscht und von Werken gestrichen, in denen sie mitgearbeitet hatte. Zur Eindämmung der „chaotischen Fankultur" sollen Gerüchte und Verbalattacken, mit denen sich rivalisierende Fans in der Vergangenheit gegenseitig überzogen, künftig „streng verboten werden. Internet-Plattformen der Künstler-Agenturen sollen deshalb strenger beaufsichtigt werden.



Kritiker warnen vor einer „Säuberungskampagne" im Zuge der wachsenden Ideologisierung unter Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinpin.

Mann hackt auf Auto von Takeshi Kitano ein Der japanische Regisseur Takeshi Kitano ("Hana-Bi") ist Medienberichten zufolge in seinem Auto angegriffen worden. Ein Mann habe mit einer Hacke auf Kitanos Wagen eingeschlagen, berichtete der Fernsehsender TBS. Verletzt wurde demnach aber niemand, der Mann sei festgenommen worden. Der Verdächtige war demnach verärgert, weil er auf die Hilfe des Regisseurs gehofft hatte, um ins Entertainment-Business einzusteigen. Als er sich im Juni deshalb vor Kitanos Auto hingekniet habe, habe ihn dieser ignoriert, berichtete TBS. Für seinen Film "Hana-Bi" gewann Kitano 1997 den Goldenen Löwen beim Filmfestival von Venedig. Andere bekannte Werke sind "Zatoichi - Der blinde Samurai" oder "Sonatine". Kitano ist aber auch als Schauspieler und Komiker aktiv.

Wiener Sängerknaben sagen alle Auslandskonzerte ab Die Wiener Sängerknaben haben "mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen und die fehlenden Impfmöglichkeiten für Kinder unter zwölf Jahren" sämtliche Auslandstourneen bis 2022 abgesagt. Das gab der Chor bekannt wie die Wiener Zeitung Die Presse berichtet. Mehr als 300 Konzerte im In- und Ausland könnten demnach nicht wie geplant statfinden. Gerade die Weihnachtstourneen in die USA und nach Deutschland seien für das wirtschaftliche Überleben des Chores wichtig, hieß es. Der weltberühmte Chor finanziert sich zu mehr als 70 Prozent über Auftritte. Auf der Homepage wird um Spenden gebeten. Als Ersatz für die ausfallenden Auftritte plane man bis Weihnachten 20 Konzerte und weitere hochkarätige Projekte in Österreich.

Experte sieht Trend zu Diversität als Serien-Triebfeder Die Serienvielfalt ist enorm - und inzwischen werden auch die Menschen, die darin vorkommen, diverser. Nach Ansicht von Experten ist diese Vielfalt sogar immer öfter die Triebfeder der Handlung. "Es gibt die starke Tendenz, nach Jahrzehnten gebrochener, amoralischer Figuren und menschlicher Abgründe neuerdings eher Utopien und Lebensfreude in den Fokus zu nehmen", sagt Timo Gößler, Dozent für Dramaturgie und Serielles Erzählen an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam. Seit ein paar Jahren sei Diversität bei angloamerikanischen Serien der Motor für innovative, neue Erzählansätze, so der 43-Jährige. Beispiele seien etwa die Netflix-Serien "Hollywood" oder "Die Professorin".

Gemeinsamer Appell in Fachmagazinen zu Klimakrise Mehr als 220 Fachzeitschriften zu Medizin und Gesundheit weltweit fordern in einem gemeinsamen Leitartikel, den Klimanotstand ernst zunehmen und entsprechend zu handeln. In dem Appell an die Staats- und Regierungschefs heißt es, Sofortmaßnahmen seien nötig, um die Gesellschaft umzugestalten, den Klimawandel einzugrenzen, die Biodiversität wiederherzustellen und die öffentliche Gesundheit zu schützen. Wie die Autoren schreiben, muss das Jahr 2021 als das markiert werden, in dem die Welt endlich ihren Kurs ändert. Trotz der notwendigen Beschäftigung mit Covid-19 könne man nicht warten, bis die Pandemie vorüber sei, um die Emissionen rasch zu reduzieren. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, kommentiert, die gesundheitlichen Folgen des Klimanotstands würden bisher nicht hinreichend berücksichtigt. Die Risiken des Klimawandels könnten die einer jeden Krankheit in den Schatten Stellen.

Kulturrat beklagt, Wahl-O-Mat ignoriere Kulturpolitik Der Deutsche Kulturrat beklagt, dass sich keine der 38 Fragen des Wahl-O-Mats der Bundeszentrale für politische Bildung "mit einem kulturpolitischen Thema beschäftigt". Der vor wenigen Tagen freigeschaltete Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl sei "kulturlos", beklagte der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Das sei keine Petitesse, sondern ignoriere die Bedeutung der Kulturpolitik bei der Bundestagswahl. Der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl gilt als Entscheidungshilfe für Unentschlossene. Über ihn können Bürgerinnen und Bürger testen, welche Parteien ihrer eigenen Haltung am nächsten sind. Sie müssen dafür 38 Thesen aus verschiedenen Politikfeldern beantworten, etwa zum Kohleausstieg, zum Homeoffice oder zur EU-Mitgliedschaft.

Erstes Musical-Theater nach Coronapause wieder offen Es war die erste große Show-Premiere nach etwa eineinhalb Jahren coronabedingter Zwangspause: Am Sonntagnachmittag haben rund 850 Besucher die Premiere des Hexen-Musicals "Wicked" in Hamburg gefeiert. Unter den Gästen in der Neuen Flora waren auch zahlreiche Promis. So liefen unter anderem Fatih Akin, Pascal Hens, Frank Otto, Jenny Elvers, Sandra Quadflieg und Carlo von Tiedemann über den diesmal grünen Teppich. Mit der Neuinszenierung des Broadway-Musicals ist in Hamburg das erste Musical-Theater in Deutschland nach rund 18 Monaten Corona-Pause wiedereröffnet worden. Bis Ende November sollen auch alle anderen Shows von Stage Entertainment in Hamburg, Stuttgart und Berlin folgen.

1500 Jahre alter Goldschatz in Dänemark gefunden Der Fund von rund 1500 Jahre altem Gold begeistert Forscher in Dänemark. Es handle sich um einen der größten, wertvollsten und schönsten Goldschätze der dänischen Geschichte, teilte der Museumsverbund der Stadt Vejle am Sonntag mit. Ein Hobbyarchäologe habe die 22 Stücke, die vermutlich aus dem 5. Jahrhundert stammen und ein Gesamtgewicht von 945 Gramm haben, mithilfe eines Metalldetektors entdeckt. Der Fundort liegt in der Nähe von Jelling, das einst als wichtiges Zentrum des Landes galt und eine bedeutende archäologische Stätte ist. Bei dem Fund handelt es sich vor allem um fein dekorierte Medaillons.

Auch einige römische Münzen, die zu Schmuck verarbeitet wurden, sind darunter. Einige Stücke weisen Motive und Runeninschriften auf, die auf damalige Herrscher hinweisen könnten, aber Bezug auf die nordische Mythologie nehmen. Der Schatz soll vom 3. Februar 2022 an in Vejle ausgestellt werden.

Literatur-Diktat in Frankreich aus dem All Einen Diktattext der Schriftstellerin Marguerite Duras hat der französische Astronaut Thomas Pesquet aus 400 Kilometern Höhe an Bord der Weltraumstation ISS in einer Live-Übertragung zum Mitschreiben vorgelesen. Das Diktat, an dem mehrere Hundert Personen teilnahmen, fand im Luft- und Raumfahrtmuseum in Bourget bei Paris statt. Bei dem Text handelte es sich um einen Auszug aus Duras Roman "Damm gegen den Pazifik". In Frankreich ist das Diktat eine Art Nationalsport. Zu den bekanntesten Rechtschreibwettbewerben gehört das "Dictée pour les Nuls" (Diktat für Nulpen). Legendär war das "Dicos d'or" (etwa: Goldene Diktate), das von Frankreichs Literaturpapst Bernard Pivot 1985 ins Leben gerufen wurde und jährlich bis 2005 stattfand. Die kniffligen Texte für Viertel-, Halb- und Endfinale wurden von einer Sprachwissenschaftlerin und von Pivot selbst verfasst.