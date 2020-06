Nach Seehofers Rückzieher Polizeigewerkschaft bleibt bei Anzeige gegen taz

Benjamin Jendro im Gespräch mit Axel Rahmlow

Zumindest in diesem Bild hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer klar vor die Polizistinnen und Polizisten gestellt. (dpa / Marijan Murat)

Ihr oberster Dienstherr mag zurückrudern, die Polizeigewerkschaft möchte trotzdem juristisch gegen die taz vorgehen. Es gebe für Journalisten keinen Freifahrtsschein, "gegen eine Gruppe von Menschen zu hetzen", meint Sprecher Benjamin Jendro.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollte eigentlich Strafanzeige stellen, wegen der umstrittenen taz-Kolumne "Abschaffung der Polizei – All cops are berufsunfähig". Nach viel Kritik verzichtet er nun jedoch darauf. Stattdessen möchte er mit der Redaktion nochmals sprechen.

Menschenverachtende Textzeilen?

Die Polizeigewerkschaft allerdings bleibt dabei: Sie hat die Zeitung taz und die Autorin angezeigt. "Und jetzt werden wir mal sehen, was dabei rumkommt", sagt Benjamin Jendro von der Deutschen Polizeigewerkschaft.

"Wir finden es auch ein bisschen vermessen, wenn man uns jetzt vorwirft, dass wir die Pressefreiheit einschränken wollen, weil es doch alles Satire war oder eine Glosse. Wenn man Menschen wirklich auf der Müllhalde entsorgen möchte, mal unabhängig von dem Nazivergleich, der am Anfang kam, dann ist das eine Herabwürdigung, dann ist das menschenverachtend. Und das ist dann auch für uns als Gewerkschaft der Polizei im Rechtstaat zum Glück möglich, das juristisch überprüfen zu lassen."

Natürlich sei die Presse- und Meinungsfreiheit ein hohes Gut in diesem Land. "Aber hier hat aus unserer Sicht eine Autorin auch wirklich die Grenze überschritten. Da geht es um menschenverachtende Textzeilen." Es gebe auch für Journalisten keinen Freifahrtsschein, "gegen eine Gruppe von Menschen zu hetzen", so Jendro.

Seehofer-Strafanzeige sei irrelevant

Vom Bundesinnenminister fühle sich die Polizeigewerkschaft nicht im Stich gelassen: "Er hat sehr, sehr deutlich geäußert, was er von der Kolumne hält." Ob Seehofer Strafanzeige stellt oder nicht, "spielt für uns erst einmal keine Rolle. Das war sicher etwas, was man nach den Bildern von Stuttgart auch politisch ganz gut verkaufen kann, wenn man sich so äußert. Aber das ist für uns irrelevant." Letztendlich müsse diese Entscheidung "der Bundesinnenminister für sich auch verantworten. Ich glaube, es gibt auch andere Wege, sich klar vor die Kolleginnen und Kollegen zu stellen."

Die Kritik der Kolumne bezüglich Rassismus in der Polizei weist Jendro weitgehend zurück: Es sei zwar wichtig, dass über Rassismus gesprochen werde. "Das ist ein Problem, das nach wie vor in unserer Gesellschaft verankert ist. Den Vorwurf allein auf die Institution Polizei zu beziehen, finden wir auch vermessen." Strukturelle Probleme in Bezug auf Rassismus in der Polizei sehe er aber nicht.

