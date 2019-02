Kulturnachrichten

Donnerstag, 7. Februar 2019

Nach Konzertabsage: R. Kelly will in Bayern spielen "Unschuldsvermutung halten wir für ein hohes Gut", so der Veranstalter Der umstrittene US-Musiker R. Kelly will nach Protesten gegen ein Konzert von ihm in Baden-Württemberg nun in Bayern auftreten. Zehntausende Menschen hatten ein geplantes Konzert in Sindelfingen bei Stuttgart mit einer Online-Petition verhindert. Für den 12. April ist ein Auftritt in Neu-Ulm geplant. Die Entscheidung, Kelly "ein musikalisches Forum" zu bieten, sei auch intern durchaus kontrovers diskutiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Allerdings sei Kelly nicht verurteilt. "Auch die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung halten wir für ein hohes Gut." Gegen den R&B-Künstler ("I Believe I Can Fly") waren Anfang Januar in einer amerikanischen TV-Dokumentation Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben worden. Die Vorwürfe reichen bis in die 90er Jahre zurück. Kelly hat diese mehrfach abgestritten.

Besucherrückgang in EU-Kinos Nur in Großbritannien steigende Zahlen Die Menschen in der Europäischen Union sind im vergangenen Jahr seltener ins Kino gegangen. Nach drei Rekordjahren verzeichneten die Kinos in der EU für 2018 einen Rückgang um 29,4 Millionen Kinogänger auf 955 Millionen Besucher, wie aus der in Straßburg veröffentlichten Schätzung der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle hervorgeht. In Deutschland gab es demnach 16,9 Millionen Besucher weniger (minus 13,9 Prozent), in Frankreich 8,9 Millionen (minus 4,3 Prozent) und in Italien 7 Millionen weniger Kinogänger (minus 7 Prozent). Von den fünf großen EU-Märkten konnte nur Großbritannien steigende Zahlen verzeichnen - um 3,7 Prozent auf nun 177 Millionen.

Facebook: Kartellamt beschränkt Datensammlung Facebook will Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen Das Bundeskartellamt schränkt die Sammlung und Verarbeitung von Nutzerdaten durch Facebook stark ein. Das Unternehmen dürfe Daten aus verschiedenen Quellen, etwa dem Messenger-Dienst Whatsapp und der Foto-Plattform Instagram, nur mit Zustimmung der Nutzer zusammenführen, teilte die Behörde am in Bonn mit. Die Einschränkungen betreffen demnach auch die Verwendung des "Like"-Buttons auf Internetseiten anderer Anbieter. Facebook will gegen die Entscheidung des Bundeskartellamts Beschwerde einlegen.

69. Internationale Filmfestspiele Berlin beginnen 400 Filme in Berliner Kinos bis zum 17. Februar zu sehen In Berlin beginnen heute Abend um 19.30 Uhr die 69. Internationalen Filmfestspiele. Eröffnet wird die Berlinale mit "The Kindness of Strangers", dem neuen Film der dänischen Regisseurin Lone Scherfig. Schauspielerin Juliette Binoche leitet in diesem Jahr die Jury, die am Ende über die Auszeichnungen entscheidet. Die Berlinale gehört mit Cannes und Venedig zu den bedeutendsten Filmfestivals der Welt. Rund 400 Filme werden bis zum 17. Februar gezeigt. Direktor Dieter Kosslick führt zum letzten Mal durch das Festival.

Deutscher Hörbuchpreis an Meckbach und Heidenreich Eva Meckbach und der Gert Heidenreich als beste Interpreten ausgezeichnet Die Schauspielerin Eva Meckbach und der Schriftsteller Gert Heidenreich erhalten den Deutschen Hörbuchpreis 2019 als beste Interpreten. Die Preisverleihung findet am 19. März im WDR-Funkhaus in Köln statt, wie der Sender mitteilte. Dotiert ist der Preis in jeder Kategorie mit 3.333 Euro. Die Auszeichnung erhält Meckbach für ihre Lesung des Romanes "Deutsches Haus" von Annette Hess. Heidenreich überzeuge mit seiner Interpretation von "Was vom Tage übrig blieb" des Romanautoren Kazuo Ishiguro, hieß es. Den Preis für das "beste Sachhörbuch" bekommen Sabeeka Gangjee-Well und Hans Well für ihr Feature "Rotes Bayern - es lebe der Freistaat".

"NYT": Plagiatsvorwürfe gegen Ex-Chefredakteurin Jill Abramson soll in ihrem neuen Buch abgeschrieben haben Die frühere Chefredakteurin der Zeitung "The New York Times", Jill Abramson, ist mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Der Korrespondent Michael Moynihan von "Vice" veröffentlichte bei Twitter Auszüge von Passagen in Abramsons neuem Buch "Merchants of Truth", die Abschnitten aus anderen Werken stark ähneln. Abramson reagierte erst mal nicht auf eine E-Mail mit Bitte um eine Reaktion. Ein

Sprecher des Verlags Simon & Schuster gab keinen Kommentar ab.

Kunstmuseen Krefeld kaufen Delaunay-Arbeiten Rund hundert Papierarbeiten von Sonia Delaunay für 650 000 Euro erworben Mit einem Ankauf von rund hundert Papierarbeiten haben die Kunstmuseen in Krefeld den bundesweit größten Bestand an Originalwerken der Künstlerin Sonia Delaunay. Die farbigen Blätter stammen aus Privatbesitz und entstanden vor allem in den 1920er und 30er Jahren. Es handele sich um eine "einzigartige Sammlung von gezeichneten Textilentwürfen", teilten die Museen mit. Das Konvolut verbinde angewandte und freie Kunst und schließe sich damit an die Gründungsgeschichte des Kunstmuseums an. Den 650 000 Euro teuren Ankauf unterstützten unter anderem die Kulturstiftung der Länder und das Land Nordrhein-Westfalen.

Jay-Z schickt festgenommenem Rapper Anwalt zu Hilfe 21 Savage war wegen illegalen Aufenthalts verhaftet worden Nach der Festnahme des Rappers 21 Savage ("Rockstar") durch die US-Einwanderungsbehörde ICE hat Hip-Hop-Ikone Jay-Z dem Musiker seinen Anwalt zu Hilfe geschickt. Das bestätigte Anwalt Alex Spiro der Zeitschrift "Variety". "Wir werden nicht aufhören, bis er wieder frei ist", wird Spiro dort zitiert. 21 Savage war am Sonntag festgenommen worden. Er sei in Großbritannien geboren und habe sich nach Ablauf seines Visums illegal in den USA aufgehalten, begründete die Behörde ICE laut US-Medienberichten ihren Schritt. 21 Savage wurde mit seinem Song "Rockstar" für zwei Grammys nominiert. Zuletzt war er mit "I Am > I Was" in den Top Ten der US-Album-Charts.