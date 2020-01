Nach Helikopter-Absturz Basketball-Star Kobe Bryant ist tot

Kerstin Zilm im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Der Basketballstar Kobe Bryant ist im Alter von 41 Jahren tödlich verunglückt. (imago/John Angelillo)

Trauer um eine Sportlegende: Am Sonntag kam Ex-Basketballstar Kobe Bryant bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Auch seine 13-jährige Tochter und sieben weitere Personen starben. Bryant galt als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten.

Kobe Bryant ist tot. Der 41-jährige Ex-Basketballstar kam am Sonntag bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall gegen 10 Uhr Ortszeit in der Nähe von Calabasas, einem Vorort von Los Angeles. An Bord befanden sich insgesamt neun Personen, darunter auch die 13-jährige Tochter Bryants. Niemand überlebte den Absturz.

Große Trauer und Anteilnahme

In den USA löste die Nachricht vom Tod Bryants große Trauer und Anteilnahme aus. "Das ist die Nachricht überall auf den Nachrichtensendern. Wo vorher über Präsident Trumps Impeachment berichtet wurde, auf allen Kanälen, wurde heute über Kobe Bryant berichtet", sagt unsere Korrespondentin Kerstin Zilm. Auch in den Sozialen Medien sei Bryants Tod das große Thema. US-Präsident Donald Trump sprach auf seinem Twitter-Kanal von "schrecklichen Nachrichten" und sprach der Familie des Basketballers sein Beileid aus.

Auch die Grammy-Verleihung, die im Saples Center von Los Angeles stattfand, wurde vom Tod Kobe Bryants überschattet. "Los Angeles, Amerika und die ganze weite Welt haben einen Helden verloren", sagte Moderatorin Alicia Keys. Und Sängerin Lizzo rief vor ihrem Auftritt in die Zuschauermenge: "Dieser Abend ist für Kobe!"

"Dieser Abend ist für Kobe": bei der Verleihung der Grammy Awards war der Tod Kobe Bryants ein bestimmendes Thema. (imago / ZUMA Press / Javier Rojas)

Der verstorbene Bryant gilt als einer der besten Spieler in der Geschichte der NBA und wurde zweimal mit dem US-Team Olympiasieger im Basketball. Nach 20 Jahren bei den Los Angeles Lakers beendete Bryant 2016 seine aktive Karriere.

In Bryants strahlender Karriere gab es einen dunklen Fleck. 2003 habe "ihm eine Hotelangestellte vorgeworfen, er habe sie vergewaltigt", berichtet Zilm. Es sei dann zu einer außergerichtlichen Einigung gekommen - und zu einer öffentlichen Entschuldigung Bryants:

"Er selbst hat gesagt, er habe gedacht, der Sex sei mit dem Einverständnis der Hotelangestellten passiert. Er würde jetzt aber verstehen, dass sie das anders sieht."

(uko)