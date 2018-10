Nach Gruppenvergewaltigung in Freiburg "Das versteht überhaupt keiner mehr"

Thomas Hauser im Gespräch mit Dieter Kassel

Nach einem Diskobesuch wurde eine 18-jährige Studentin in der Nacht zum 14. Oktober in Freiburg vergewaltigt. Die Polizei hält es für möglich, dass es neben den acht festgenommenen Verdächtigen weitere Täter gibt. (dpa/Patrick Seeger)

Nach der Vergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg sitzen sieben Syrer und ein Deutscher in U-Haft. Der mutmaßliche Haupttäter war polizeibekannt. Kippt jetzt die Stimmung in der Stadt? Der Journalist Thomas Hauser sieht Gefahren.

Bislang sei man in Freiburg entsetzt und bedrückt, doch eine "richtige Wut" zeige sich noch nicht: So beobachtet es der Herausgeber der "Badischen Zeitung". Allerdings sind für den Abend zwei Demonstrationen angekündigt: eine von der AfD, die andere von einem früheren Stadtrat unter dem Motto "Mein Entsetzen ist keine Rechtfertigung für euren Hass". Hauser sagt, dass insbesondere die rechten Kreise über das Internet "einiges an Mobilisierungskraft entwickeln" könnten: "Es wird mit Sicherheit so sein, dass eine Menge an Demonstrationssöldnern, sage ich mal, auch in der Stadt sein werden, die natürlich solche Anlässe immer gerne nehmen, um entsprechend Stimmung zu verbreiten."

Haftbefehl gegen den Hauptverdächtigen

Dass der mutmaßliche Haupttäter der Polizei bekannt war, dass offenbar sogar ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, der wohl aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht vollstreckt worden war - all dies sieht Hauser als problematisch an: "Das sind natürlich so Dinge, die dann nach so einer Tat überhaupt keiner mehr versteht, und wo auch natürlich die Sicherheitsbehörden Schwierigkeiten haben, sich zu erklären." Vermutlich war der Verdächtige im Drogenmilieu aktiv.

Erinnerungen an ermordete Studentin

Die Tat ruft Erinnerungen an die Vergewaltigung und Ermordung einer Studentin durch einen Afghanen 2016 wach: Damals war es nach Hausers Ansicht aus mehreren Gründen nicht zu einer migrantenfeindlichen Stimmung in Freiburg gekommen: Die Zivilgesellschaft habe vieles aufgefangen, die Medien hätten Besonnenheit walten lassen. Vor allem aber sei die Reaktion der Eltern des Opfers entscheidend gewesen: Sie hätten nicht zu Hass aufgerufen, sondern - im Gegenteil - "Versöhnung gepredigt", bis heute. Mit einer Stiftung wollten sie Flüchtlingshilfe fördern.

(bth)