Nach EM-Absage Coronas Folgen für den Sport

Verschoben auf 2021: Die Fußball-EM 2020. (picture alliance / empics / John Walton)

Die Fußball-Europameisterschaft 2020 wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio sollen jedoch stattfinden. Eine gute Entscheidung?

Die Fußball-Europameisterschaft 2020 soll wegen des Coronavirus um ein Jahr verschoben werden. Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, soll das Turnier nun vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 stattfinden. Das habe das UEFA-Exekutivkomitee nach Beratungen mit den Mitgliedsverbänden entschieden.

Das Internationale Olympische Komitee hält dagegen an der Austragung der diesjährigen Sommerspiele in Tokio fest. In einer Mitteilung hieß es, bis zum Beginn der Wettbewerbe Ende Juli seien noch mehr als vier Monate Zeit. Zum jetzigen Zeitpunkt seien deshalb keine drastischen Maßnahmen erforderlich.