Nach den Landtagswahlen

Fallen die Brandmauern nach links und rechts?

53:42 Minuten "Wir sind die Brandmauer": In Berlin haben am 3. Februar rund 150.000 Personen vor dem Reichstag gegen die AfD und jeglichen politischen Extremismus protestiert © picture alliance / Middle East Images / Hami Roshan

Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen krempeln das Parteiensystem um. AfD und BSW in Siegerpose, die Ampelparteien am Boden. Und die CDU? Mit wem soll sie künftig in den Ländern regieren? Welche Folgen haben die Wahlen für die Bundespolitik?