Mythos einer Zahl Zehn Dinge, die Sie über die 10 wissen sollten

Von Olga Hochweis

Nicht nur für die Fingerfertigkeit des Menschen hat die Zahl 10 eine Bedeutung. (imago / View Stock)

Sie ist die Zahl der Vollkommenheit und zugleich eine magische Grenze. Vom Dezimalsystem über die zehn Gebote bis zum Countdown eines Raketenstarts reicht ihre Wirkungsmacht.

1. Die indogermanische Bedeutung des Wortes "zehan" ist verwandt mit dem Wort zwei für "zwei Hände" (=10 zehn Finger).



2. Unser Dezimalsystem gründet auf der Zehn und geht zurück auf das Zählen mit zehn menschlichen Fingern.



3. Die Summe der ersten vier Zahlen (1, 2, 3 und 4) ergibt 10 – ein Zeichen der Vollkommenheit.



4. Der römische Buchstabe X für die Zehn ist zugleich im Griechischen der zentrale Buchstabe des Christusmonogramms. Er steht für Absolutheit und Totalität.



5. Die zehn Gebote nach Mose gelten im Judentum und in den christlichen Kirchen als der Schlüssel zu einer gelungenen Lebensgestaltung.



6. Die zehn biblischen Plagen waren laut Überlieferung eine Reihe von Katastrophen in Ägypten im 13. Jahrhundert vor Christus.



7. Der Zehnt war bis ins 19. Jahrhundert hinein der zehnte Teil des Ertrags eines Grundstücks, den man als Steuer zu entrichten hatte.



8. Zehn Himmelsstämme kennt die chinesische Astrologie. Die zehn Betrachtungen sind buddhistische Meditationsthemen.



9. Den ersten Countdown eines Raketenstarts, abwärts zählend von der 10, inszenierte Fritz Lang in seinem Film "Frau im Mond" von 1929.



10. Beim Fußball gilt die 10 als Rückennummer des Spielmachers. Einige Beispiele dafür: Lionel Messi, Neymar, Mesut Özil oder Luka Modric.

Rätsel

In den 1980er Jahren wurde für das polnische Fernsehen ein zehnteiliger Filmzyklus produziert. Das war eine Fernsehserie, die spielte in einem Neubaugebiet in Warschau und orientierte sich frei an den zehn Geboten. Es ging um ethische Aspekte, um Liebe, Leidenschaft, Glaube, Tod. Heute gilt das Werk als eine der bedeutendsten Serien aller Zeiten. Berühmt wurde der Regisseur und Drehbuchautor außerdem mit einer Trilogie, die nach Farben benannt war. Wie hieß der Regisseur und sein Werk? Sein Todestag jährt sich am kommenden Mittwoch zum 23. Mal. Ihre Antwort können Sie an sonntagmorgen@deutschlandfunkkultur.de schicken.

