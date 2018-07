Mythen über die Ferienzeit Braucht es drei Wochen Urlaub am Stück?

Dirk Lehr im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Ein Patentrezept für den richtigen Urlaub und volle Entspannung gibt es eher nicht. (imago stock&people)

Dass es für eine gute Erholung drei Wochen Ferien am Stück sein müssten, gehöre zu den Urlaubsmythen, sagt Gesundheitspsychologe Dirk Lehr. Er rät dazu, anders mit den Urlaubstagen umzugehen.

Am heutigen Freitag ist letzter Schultag in Bayern, sodass ab Samstag überall in Deutschland Schulferien sind. Angesichts des heißen Sommers, ist für viele Urlauber auch Dableiben eine echte Alternative. Wie sich die Ferien am besten genießen lassen, erklärt der Gesundheitspsychologe Dirk Lehr im Deutschlandfunk Kultur. Anders als der Volksmund sagt, müsse man keineswegs gleich drei Wochen oder noch länger Urlaub nehmen, um auszuspannen, sagte Lehr.

Auch der eigene Balkon kann Urlaubstimmung und Entspannung bieten (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

"Die gute Nachricht ist, auch wenn man nur eine Woche Zeit oder zwei Wochen ... – wir wissen aus der Forschung, es ist durchaus möglich, dass das wirklich ein guter Urlaub werden kann, wo man sich tief erholen kann." Es sei eine gute Strategie, nicht an einem Stück lange Urlaub zu machen, sondern die Ferientage auf kleinere Urlaube und längere Wochenenden über das Jahr zu verteilen.

Als Tourist daheim

Manchmal sei es auch eine gute Idee, Orte aufzusuchen, die in der Nähe lägen. Oder sich einmal wie ein Tourist in der eigenen Stadt zu bewegen. "So kann man auch ganz gut Urlaub gestalten, auch in der Heimat", sagte Lehr.