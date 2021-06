Kulturnachrichten

Mittwoch, 30. Juni 2021

"Mutter der Telenovela": Delia Fiallo gestorben Die Autorin Delia Fiallo ist tot. Sie wurde 96 Jahre alt. Die gebürtige Kubanerin, die als "Mutter der lateinamerikanischen Telenovela" galt, starb am Dienstag in ihrem Haus in Florida im Kreis ihrer Familie, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Fiallo schrieb Dutzende Telenovelas, die auch in viele andere Sprachen übersetzt wurden und Millionen Menschen in mehr als 100 Ländern erreichten, vor allem aber in Lateinamerika. Zu ihren bekanntesten Werken zählten "Esmeralda", "Kassandra" und "Leonela". Die letzte ihrer 43 Telenovelas war "Cristal", die sie vor mehr als 30 Jahren beendete.

Internationaler Literaturpreis wird verliehen In Berlin wird heute der Internationale Literaturpreis verliehen. Er würdigt ein herausragendes Werk der internationalen Gegenwartsliteratur in deutscher Erstübersetzung. Der Preis ist mit ingesamt 35.000 Euro dotiert - 20.000 Euro für den Autor bzw. die Autorin, 15.000 Euro für die Übersetzungsleistung. Auf der Short List stehen Bücher aus Frankreich, Dänemark, Kanada, den USA und China. Verliehen wird die Auszeichnung vom Haus der Kulturen der Welt und der Stiftung Elementarteilchen, inzwischen zum 13. Mal.

Neues Museum für Dichter H.C. Andersen In Dänemark wird heute ein neues Museum zu Ehren des Dichters und Märchenerzählers Hans Christian Andersen eröffnet. Für das 50 Millionen-Euro- Projekt wurde das historische Geburtshaus in der Stadt Odense mit dem modernen Museumsbau verknüpft. Dabei sollen Natur und Architektur, Wirklichkeit und Märchen ineinander fließen, erklärte das Museum. Andersen wurde 1805 in Odense geboren. Auch in Deutschland zählen seine Werke wie "Die kleine Meerjungfrau" oder "Die Prinzessin auf der Erbse" zu den Klassikern der Märchenwelt.

Applaus-Preis würdigt deutsche Club-Szene In Berlin ist am Dienstagabend der Applaus-Preis verliehen worden, der das Club-Leben in Deutschland würdigt. Mehr als hundert Clubs wurden mit Preisgeldern zwischen 10 000 und 50 000 Euro ausgezeichnet. Das Theaterstübchen in Kassel, das Yaam in Berlin und das Franz Mehlhose in Erfurt sind die Hauptgewinner. Den Applaus-Preis gibt es seit 2013. Die Initiative Musik vergibt ihn mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Kuba und die kritischen Kulturschaffenden Die kubanische Staatsführung will nach Einschätzung von Menschenrechtlern jede Kritik aus der Kunstszene ersticken. Immer wieder würden regimekritische Kulturschaffende verhaftet, teilte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte heute mit - im Zusammenhang mit der Festnahme des Künstlers Hamlet Lavastida am vergangenen Samstag. Lavastida sitzt in einem Geheimdienstgefängnis in Havanna in Untersuchungshaft. Ihm werde vorgeworfen, im Berliner Künstlerhaus Bethanien an einem friedlichen Protest für einen anderen auf Kuba inhaftierten Künstler teilgenommen haben, so die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Deren Vorstandssprecher Martin Lessenthin sagte, die kubanische Führung fürchte die "stetig wachsende Demokratiebewegung".

EU will Kultursektor wiederbeleben Die Kultureinrichtungen in der Europäischen Union haben während der Corona-Pandemie bis zu vier Fünftel ihrer Einnahmen eingebüßt. Alle hätten verloren, der Sektor müsse wiederbelebt werden, sagte am Dienstag der Vize-Präsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas. Nach EU-Angaben verloren Museen im vergangenen Jahr bis zu 80 Prozent ihrer Einnahmen. Die Kinos mussten einen Rückgang von 70 Prozent hinnehmen. Die Zahl der Besucher bei Konzerten und Festivals ging um drei Viertel zurück, was zu einem Umsatzeinbruch von mehr als 60 Prozent führte. Vize-Kommissionpräsident Schinas erklärte, die Kultur sei Teil der europäischen DNA. Er forderte die Mitgliedsstaaten auf, in ihren Anträgen auf EU-Corona-Hilfen der Kultur ausreichend Raum zu geben. Die Europäische Union werde den Kultursektor in den kommenden sechs Jahren mit rund 4,5 Milliarden Euro unterstützen.

Herta Müller in den Orden Pour le Mérite aufgenommen Die Schriftstellerin Herta Müller wird Mitglied im Orden Pour le Mérite. Die 67-jährige Literaturnobelpreisträgerin ist zusammen mit dem Judaisten und früheren Museumsleiter Peter Schäfer in die Gelehrten-Vereinigung gewählt worden, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Dienstag in Berlin mitteilte. Den Orden Pour le Mérite bekommen Menschen, die Verdienste in Wissenschaft und Kunst erworben haben. Der Vereinigung gehören derzeit jeweils rund 40 Persönlichkeiten aus dem Inland und dem Ausland an. Herta Müller ("Atemschaukel", "Herztier") hatte 2009 den Nobelpreis für Literatur gewonnen.

Rückgabe von Benin-Bronzen möglicherweise 2021 Deutschland könnte bereits im kommenden Jahr Benin-Bronzen an Nigeria zurückgeben. Die Skulpturen und Tafeln gelten als koloniales Raubgut. Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ermächtigte Präsident Parzinger, sich an den Rückgabe-Verhandlungen zwischen Deutschland und Nigeria zu beteiligen. Das teilte der Stiftungsrat am Dienstag mit. Es hieß, Ziel sollten "substanzielle Rückgaben" im Jahr 2021 sein. Parzinger begrüßte die Entscheidung. Damit könnten nun konkrete Schritte und ein Fahrplan mit der nigerianischen Seite vereinbart werden. Es solle aber auch darum gehen, wie Benin-Bronzen weiter in Deutschland ausgestellt werden könnten - gerade auch im Berliner Humboldt-Forum.