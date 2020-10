Kulturnachrichten

Samstag, 3. Oktober 2020

Muslime laden ein zum "Tag der offenen Moschee" 650 islamische Gemeinden laden am 3. Oktober wieder bundesweit zum "Tag der offenen Moschee" ein. In diesem Jahr lautet das Motto "Glaube in außergewöhnlichen Zeiten". Aufgrund der aktuellen Umstände müssen sich Besucherinnen und Besucher auf Hygiene-Maßnahmen einstellen, teilte der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland mit. In den vergangenen Jahren hatten nach Angaben der Veranstalter stets rund 1.000 Moscheen ihre Türen für Besucher geöffnet und unter anderem Führungen durch die Gotteshäuser angeboten. Rund 100.000 Gäste jährlich haben demnach zuletzt die Moscheen besucht. Der "Tag der offenen Moschee" findet seit 1997 jährlich am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, statt.

Felix Lobrecht gewinnt Deutschen Comedypreis Der Comedian und Podcaster Felix Lobrecht hat den Deutschen Comedypreis als bester Komiker gewonnen. Der Berliner erhielt die Auszeichnung in Köln. Die Entscheidung traf das Publikum in einer Online-Abstimmung. Lobrecht wurde unter anderem durch den Podcast "Gemischtes Hack" bekannt. Weitere Preise gingen unter anderem an die "heute-show" des ZDF als "Beste Satire-Show". Zur "Besten Sketch-Comedy" wurde vom Publikum "Die Martina Hill Show" gewählt.

Weitere Vorwürfe gegen Ex-Filmproduzent Weinstein Gegen den früheren Film-Produzenten Harvey Weinstein sind in Kalifornien weitere Vorwürfe wegen Sexualstraftaten erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles teilte mit, zwei Frauen hätten Beschuldigungen wegen angeblicher sexueller Übergriffe in Hotels in Beverly Hills vorgebracht. Diese sollen sich zwischen 2005 und 2010 ereignet haben. Die zusätzliche Anklage der sexuellen Nötigung soll in das seit Jahresbeginn gegen den Filmproduzenten laufende Verfahren aufgenommen werden. In New York war der Ex-Produzent Ende Februar von einer Jury der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung für schuldig befunden und im März zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.