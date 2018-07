Kulturnachrichten

Freitag, 6. Juli 2018

Musikwissenschaftler neuer Intendant des Weill Fests Jan Henric Bogen will internationalere Ausrichtungdes Festivals Nach einer Interimslösung mit einem Team an der Spitze bekommt das Kurt Weill Fest Dessau nun wieder einen Intendanten. Die Wahl fiel auf den 35 Jahre alten Jan Henric Bogen, teilte die Kurt-Weill-Gesellschaft mit. Der Musikwissenschaftler und Jurist werde das Festival ab dem Jahr 2020 gestalten. Der Musikwissenschaftler und Jurist werde das Festival ab 2020 gestalten, er setze stärker auf eine internationale Vernetzung und eine heutige Interpretation der Werke Weills, darunter die Dreigroschenoper. Derzeit arbeitet Bogen als stellvertretender künstlerischer Direktor an der Opera Vlaanderen in Antwerpen und Gent.

Welt-Artikel über Jürgen Habermas als Pamphlet Politikwissenschaftler: Dahinter steckt eine Strategie von Springer Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Herausgeber der Blätter für Internationale Politik, hat den Philosophen Jürgen Habermas gegen Vorwürfe des Schriftstellers Joachim Lottmann verteidigt. In der Zeitung "Die Welt" hatte Lottmann Habermas als „Oberpriester der geistigen Elite Deutschlands und Frankreichs" bezeichnet und ihm als linkem Denker eine Mitverantwortung zugewiesen am Rechtsruck in Deutschland. Der Artikel sei ein Pamphlet, sagte von Lucke in unserem Programm. Lottmann mache „Habermas zum Nazi, der wegen des ewigen Wiedergutmachens nicht in der Lage sei, sich den wirklichen Fragen der Welt zu stellen." Dahinter sieht von Lucke Strategie:

"Er schreibt in den Teilen, und das ist die harte Auseinandersetzung, die mit aller Macht in den letzten Wochen, nämlich die Zeitschriften des Springer-Konzerns, Welt wie Bild, gegen die Vorstellung eines solidarischen Europas geschossen haben. Das ist das Interessante. Deswegen ist diese Vorstellung, er wäre hier der Vertreter eines rebellischen Geistes, eines Anti-Establishments, ist eine solche Fehldarstellung." Bild und Welt machten seit Wochen die Södersche Position hin zum Nationalen stark. In seiner Rede beim Deutsch-Französischen Medienpreis hatte Habermas die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu mehr Solidarität aufgerufen und den „Rückzug hinter nationale Grenzen" kritisiert.

Im Fürstengrab "Bornhöck" lagen zwei Fürsten Eigentümer der Himmelsscheibe von Nebra Im rund 3800 Jahre alten bronzezeitlichen Hügelgrab "Bornhöck" bei Dieskau (Saalekreis) sind zwei Fürsten bestattet worden. Das ist ein Ergebnis monatelanger Laboruntersuchungen. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit war einer der Fürsten Eigentümer der Himmelsscheibe von Nebra", sagte Landesarchäologe Harald Meller in Halle. "Der erste Fürst wurde vor etwa 3800 Jahren, der zweite vor 3750 Jahren bestattet." Der kegelförmige Hügel hatte in der frühen Bronzezeit eine Höhe von 13 Metern und einen Durchmesser von 65 Metern. Er ist das größte bekannte Herrschergrab der frühen Bronzezeit in Mittel- und Nordeuropa. Die erste Grabkammer wurde bereits im Mittelalter geplündert, die zweite im Jahr 1874. Damals wurden 13 Goldgegenstände entdeckt. Seit 1945 liegen fünf Stücke in Moskau, der Rest ist verschollen.

Deutsch-russischer Schriftsteller Oleg Jurjew ist tot Wiederkehrendes Thema des Antisemitismus Der deutsch-russische Schriftsteller Oleg Jurjew ist im Alter von 58 Jahren gestorben. "Mit Oleg Jurjew verlieren wir alle einen wunderbaren Autor - und die Literatur hat einen großen und unermüdlichen Vorkämpfer für ihre Sache verloren", teilte der Verbrecher Verlag in Berlin mit. Der in Leningrad geborene Romancier, Lyriker, Dramatiker und Übersetzer lebte seit 1991 in Frankfurt. Er war mit der Schriftstellerin und Lyrikerin Olga Martynova verheiratet. Jurjew veröffentlichte auf russisch und in deutscher Übersetzung unter anderem die Romane "Frankfurter Stier", "Spaziergänge unter dem Hohlmond", "Der neue Golem oder Der Krieg der Kinder und Greise" und "Die russische Fracht" sowie mehrere Dramen und zahlreiche Essays und Aufsätze zur Literatur. Eines seiner wiederkehrenden Themen war der Antisemitismus.

Paul-Celan-Preis an Übersetzer Thomas Brovot Jury: Formal hochkomplexen Text zum Lesegenuss gemacht Der Übersetzer Thomas Brovot (59) erhält den diesjährigen Paul-Celan-Preis für herausragende Übersetzungen ins Deutsche. Brovot werde für sein Gesamtwerk geehrt, das unter anderem Übersetzungen von Mario Vargas Lllosa enthält, begründete der Deutsche Literaturfonds die Entscheidung. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird am 11. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vergeben. Besonders würdigte die Jury Brovots Übersetzung des Romans "Reise zum Vogel Simurgh" von Juan Goytisolo. Darin sei es ihm gelungen, "diesen formal und thematisch hochkomplexen, auf den ersten Blick kryptisch anmutenden Text [...] in ein ebenso flüssiges wie präzises und virtuos rhythmisiertes Deutsch zu einem seltenen Lesegenuss zu machen."

Tiananmen-Platz soll ins Unesco-Welterbe China wünscht Aufnahme von 14 Stätten Das Mausoleum für Mao Tse-tung und der Tiananmen-Platz sollen Weltkulturerbe werden. Das wünscht sich zumindest China. Das Land bewirbt sich um die Aufnahme von 14 historischen Stätten in Peking in die Welterbeliste der Unesco. Nach Angaben von staatlichen Medien befinden sich die Monumente entlang der alten Zentralachse, die Peking von Norden nach Süden durchquert. Auf dem Tiananmen war die chinesische Armee in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen die Studenten vorgegangen, die dort seit sechs Wochen für mehr Demokratie demonstrierten. Das Unesco-Welterbekomitee entscheidet jedes Jahr darüber, welche Kultur- und Naturstätten es neu in die Welterbeliste aufnimmt.

Film-Regisseur Claude Lanzmann gestorben Schöpfer von "Shoah" wurde 92 Jahre alt Der französische Journalist und Filmemacher Claude Lanzmann ist tot. Der Regisseur des mehrfach preisgekrönten Holocaust-Dokumentarfilms "Shoah" von 1985 starb im Alter von 92 Jahren, wie sein Verlag Gallimard in Paris mitteilte. Lanzmann setzte sich Zeit seines Lebens in Deutschland und Frankreich für die Erinnerungskultur ein. In zweiter Ehe war er mit der deutschen Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff verheiratet. Sie war am 30. Juli 2016 im Alter von 89 Jahren gestorben.

Amphitheater von Verona bekommt kein Dach Denkmalschutzbehörde lehnt umstrittenen Plan ab Die Arena von Verona bekommt nun doch kein Regendach. Die Denkmalschutzbehörde der norditalienischen Stadt ist sich darin mit dem Bürgermeister einig: "Dieses Juwel mit einer Überdachung zu entstellen, wäre nicht nur eine Wunde für das Amphitheater, sondern für den gesamten Platz", sagte Stadtoberhaupt Federico Sboarina. Das historische Zentrum von Verona gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Hamburger Architekten Gerkan, Marg und Partner sowie die Stuttgarter Ingenieure von Schlaich Bergermann Partner hatten 2017 einen Ideenwettbewerb für das Projekt gewonnen. Es sollte eine Art Segel entstehen, das auch zur Seite geschoben werden kann. Das römische Amphitheater wurde vor mehr als 2000 Jahren und wird heute für Opernaufführungen und Konzerte genutzt.