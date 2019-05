Musikfestspiele Saar präsentiert Jan Čmejla Der Harry Potter des Klavierspiels

Moderation: Holger Hettinger

Jan Čmejla mit zwei schwarzen Markenzeichen: Klavier und runder Brille (Jan Čmejla / Alena Borlova)

Die Musikfestspiele Saar geben jungen Künstlern eine Bühne. Zum Beispiel dem Pianisten Jan Čmejla, der erst 15-jährig den diesjährigen Internationalen Radiowettbewerb "Concertino Praga" gewann. Sein Markenzeichen: flotte Technik und schwarze Brille.

Mit 15 Jahren gewann Jan Čmejla soeben den diesjährigen Internationalen Radiowettbewerb "Concertino Praga". Holger Hettinger hat ihn dort gehört und sofort für ein Konzert mit dem Deutschlandfunk Kultur eingeladen. Der Jugendliche erhielt also eine Einladung zu den Musikfestspielen Saar in Saarbrücken, wo er ein klassisch-romantisches Programm präsentierte. Hier kann er technische Finesse wie gestalterische Reife zeigen.

In seiner Heimat hat er den Spitznahmen "Harry Potter des Klaviers" erhalten. Seine Zauberkunst am Klavier überzeugte die Jury nicht nur im Fach Klavier, er konnte sogar den Gesamtsieg des Wettbewerbs für sich verbuchen. Er darf also mit Selbstbewusstsein in die Pianistenkarriere starten.

Jan Čmejla hat schon Einladungen bis nach New York erhalten. (Jan Čmejla / Alena Borlova)

Aufzeichnung des Konzertes vom 2. Mai 2019 im Saarlandmuseum Saarbrücken

Ludwig van Beethoven

Sonate A-Dur op. 2, Nr. 2

Frédéric Chopin

Walzer As-Dur op. 34, Nr. 1

Nocturne cis-Moll, op. posth.

Ballade Nr. 2 F-Dur, op. 38

Vítìzslav Novák

Memories: Inquietto

Sergej Rachmaninov

Preludes op. 23 Nr. 4 und 5

Jan Čmejla, Klavier