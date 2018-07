Musikfestspiele Potsdam Sanssouci Und Amor siegt doch!

Moderation: Bettina Schmidt

Der Saal im Potsdamer Orangerieschloss ist die perfekt ausgestattete Bühne. (Musikfestspiele Potsdam Sanssouci/Stefan Gloede)

Vier Paare aus vier Ländern - die sich lieben oder hassen: Mit "L'Europe galante" hat der französische Komponist André Campra eine barocke Musikrevue geschaffen, die Amor lenkt und leitet.

André Campra schreibt 1697 für das Pariser Publikum eine Art Barockrevue. Drei allegorische Figuren, die Zwietracht, Dame Europa und Amor treffen einander und streiten darüber, wie man Liebe und Verlust, Begehren und Zwist am besten bewältigen kann. In vier Episoden schicken sie Liebende aus vier Nationen ins Rennen und beobachten sie, einmal in einem ländlichen Idyll in Frankreich, mal bei einem nächtlichen Treffen in Spanien, bei einem liebesverwirrenden Maskenball in Venedig und in einem türkischen Serail.

Noch streiten sie, die Liebenden im Serail. (Musikfestspiele Potsdam Sanssouci/ Stefan Gloede)

Am Ende siegt die Liebe. Campra hat mit seinem Librettisten Antoine Houdar de La Motte eine Art barocke Revue geschaffen - Happy End inkludiert.

Aufzeichnung der Oper am 22. Juni 2018 im Orangerieschloss Potsdam

André Campra

L’Europa Galante

Chantal Santon-Jeffery, Sopran

Eugénie Lefebvre, Sopran

Aaron Sheehan, Tenor

Clément Debieuvre, Tenor

Douglas Williams, Bassbariton

Lisandro Abadie, Bassbariton

Philippe-Nicolas Martin, Bassbariton



Les Folies Francoises & Collegium Marianum Prag

Les chantres centra de musique baroque de Versailles

Leitung: Patrick Cohen-Akenine, Violine