Musikfestspiele Potsdam Sanssouci Barocker Musenkuss auf der Opernbühne

Moderation: Bettina Schmidt

Die Muse hat Potsdam geküsst - zu den diesjährigen Musikfestspielen. (Musikfestspiele Potsdam Sanssouci / Stefan Gloede)

Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci standen in diesem Jahr unter dem Motto "Musen". Und so standen die inspirierenden Frauenfiguren auch in den Opernproduktionen im Mittelpunkt.

Mit Spannung wurde die erste Spielzeit unter der neuen Leitung unter Dorothee Oberlinger erwartet. Dem Prinzip, das Festival unter ein Motto zu stellen, ist sie treu geblieben. Und so waren es die Musen, die in diesem Jahr eine besondere Einladung zu den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci erhielten.

Abwechslungsreicher Musenabend

An diesem Abend präsentieren wir das Programm, das als barocker Musiktheaterabend in drei Teilen angekündigt war: ein musikalischer Triptychon mit Werken vom Beginn des 17. Jahrhunderts. Die musikalische Leitung übernahm die Festivalchefin persönlich.

Ein Hoch auf die Schönheit

Alessandros Scarlattis Serenata "Le Muse Urania e Clio lodano le bellezze di Filli" erzählt die Geschichte, dass sich die Sonne, Urania, die Muse der Sternkunde, und Clio, die Muse der rühmenden Geschichtskunde, gemeinsam zum Ufer des Tiber begeben. Dort wollen sie die Schäferin Phyllis ausfindig machen, um ihrer Schönheit huldigen zu können.

Urania (Roberta Invernizzi), die Sonne (Roberta Mameli) und Clio (Helena Rasker) besingen die Schönheit einer Schäferin. (Musikfestspiele Potsdam Sanssouci / Stefan Gloede)

Wahrscheinlich entstand das Werk für eine Hochzeit mit dem eigentlichen Sinn und Zweck: die Huldigung der Braut eines großzügigen Gönners des Komponisten.

Zuvor erklingt Händels Sonata in B-Dur, das auch als "Violinkonzert" Händels bezeichnet wird. Der von der Musikmuse geküsste, junge Komponist stellt hier die Geige in den Mittelpunkt. Wahrscheinlich hat Händel den größten Geigenvirtuosen seine Zeit damit bedacht: Arcangelo Corelli.

Der Riese Polifemo (Joao Fernandes) erschrickt sich eher vor der Liebeserklärung von Galatea (Roberta Invernizzi). (Musikfestspiele Potsdam Sanssouci / Stefan_Gloede)

An dritter Stelle wird die Oper von Giovanni Battista Bononcini zu hören sein, ein launiger Einakter, in dem der Riese Polifemo mit Liebesversprechungen, unter anderem von Galatea, geneckt und verwirrt wird.

Aufzeichnungen vom 18. bis 20. Juni 2019 in der Orangerie in Potsdam Sanssouci

Georg Friedrich Händel

Sonata a 5 voci B-Dur HWV 288



Alessandro Scarlatti

Serenata "Le Muse Urania e Clio lodano le bellezze di Filli"

Giovanni Battista Bononcini

"Polifemo", Pastorale in einem Akt

Polifemo - João Fernandes, Bass

Aci - Bruno de Sá, Sopran

Silla/Sole - Roberta Mameli, Sopran

Galatea/Urania - Roberta Invernizzi, Sopran

Glauco/Clio - Helena Rasker, Alt

Circe - Liliya Gaysina, Sopran

Venere - Maria Ladurner, Sopran



Ensemble 1700

Leitung: Dorothee Oberlinger