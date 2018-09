Musikfest Stuttgart Strawinskys Märchen für den Jahrmarkt

Der Schauspieler Dominique Horwitz ist Teil von Igor Strawiskys "Geschichte vom Soldaten" (imago / Manfred Segerer)

Das Programm führt in die bewegten Jahre um 1918. In diesem Jahr beendete Igor Strawinsky seine Geschichte vom Soldaten, die an alte Jahrmarktsaufführungen anknüpfen sollte. Als Mitspieler, Sprecher und Erzähler agiert in Stuttgart Dominique Horwitz.

Es war eine Zeit, in der sich unglaublich viel und unheimlich schnell veränderte. Die Kabarett- und Musikszene blühte auf und bewegte sich Richtung "Goldene Zwanziger". Die neue Musik hatte sich längst dem Takt der Maschinen angeschlossen, amerikanische Einflüsse wurden immer stärker. Das Musikfest Stuttgart präsentierte im August ein Programm mit Werken, die um 1918 entstanden sind.

Entstaubte Suite

Erwin Schulhoff hatte den Jazz auf Platten kennengelernt. Ein Freund legte diese regelmäßig auf. Davon fasziniert fasste er 1921 den Entschluss, eine Suite im neuen Stil zu komponieren. Weg mit den barocken Tanzsätzen wie Allemande, Sarabande oder Gigue. Her mit den zeitenössischen Rhythmen von Ragtime, Valse, Boston und Shimmy. An seinen Freund Alban Berg schrieb er, dass er Nacht für Nacht durchgetanzt habe und damit eine "phänomenale Anregung" erfahren habe. Den Sätzen ist ein Prolog vorangestellt, der die irdischen Freuden in all ihren Obszönitäten ausmalt - wenn auch in poetischer Überhöhung.

Jahrmarktsspiele neu erfunden

Strawinskys berühmte Geschichte vom Soldaten entstand in den Kriegsjahren 1917/18 in der Schweiz. Sie fußt auf der Idee, ein Theaterstück für eine Wanderbühne mit kleinem Ensemble zu schreiben. Sein Miniaturorchester besteht aus Violine, Kontrabass, Trompete, Klarinette, Fagott, Posaune und Schlagzeug.

Zu den sieben Musikern gesellt sich ein Erzähler – an diesem Abend war es der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz. Zusammen erzählen sie ein Märchen nach Art der alten russischen Jahrmarktspiele, mit Musik vom damaligen Modetanz bis zum geistlichen Choral. Als zentrale Gestalt nimmt der Erzähler verschiedene Rollen ein, er moderiert, liest vor, spielt mit und hält damit sämtliche Fäden in der Hand.

Aufzeichnung des Konzertes vom 29. August 2018 im Theaterhaus Stuttgart beim Musikfest Stuttgart

Erwin Schulhoff

Suite für Kammerorchester

Igor Strawinsky

"L'histoire du soldat" (Die Geschichte vom Soldaten)

Dominique Horwitz, Sprecher



ARTE Ensemble:

Kathrin Rabus, Violine

Guido Schäfer, Klarinette

Malte Refardt, Fagott

Emil Haderer, Posaune

Matthias Höfs, Trompete

Andreas Boettger, Schlagzeug

Albert Sommer, Kontrabass