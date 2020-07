Kulturnachrichten

Mittwoch, 15. Juli 2020

Musikfest Berlin 2020 findet statt Das Musikfest Berlin, veranstaltet von den Berliner Festspielen und der Stiftung Berliner Philharmoniker, findet statt. Das teilten die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Sie freuten sich, das Musikfest trotz der Corona-bedingten Auflagen veranstalten zu können. Leider werden die bereits angekündigten Gastorchester nicht dabei sein. Das Festivalprogramm bleibe dennoch in seinen wesentlichen Zügen erhalten. Zu den auftretenden Künstlern zählen der Pianist Igor Levit, die Bratschistin Tabea Zimmermann sowie der Opernsänger Christian Gerhaher und der Dirigent Daniel Barenboim.

Sklavenhändler-Statue in Bristol durch Demonstrantin ersetzt Die Statue einer Demonstrantin der Black Lives Matter-Bewegung ist auf einem Sockel im englischen Bristol aufgestellt worden. Die Figur ist ein Abbild der Protestierenden Jen Reid, die Anfang Juni nach dem Abbau der Statue des früheren Sklavenhändlers Edward Colston auf den Sockel geklettert und dabei fotografiert worden war. Gefertigt wurde die Statue von Marc Quinn, einem der bekanntesten Bildhauer Großbritanniens. Im Juni hatten Demonstranten die Statue von Colston vom Sockel geholt und in den Hafen von Bristol geworfen. Die Aktion war eine Antwort auf die Debatte über Rassismus und Sklaverei, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd ausgebrochen war. Die neue Statue wurde ohne Genehmigung der Stadtbehörden aufgestellt.

Leipziger Buchmesse schließt Verschiebung 2021 nicht aus Die Leipziger Buchmesse schließt eine Verschiebung ihres Termins 2021 nicht aus. Derzeit liefen Gespräche dazu mit den Ausstellern, sagte eine Messe-Sprecherin. Das Ziel sei eine Präsenzveranstaltung. Bislang steht als Termin für die Frühlingsschau der Buchbranche der 18. bis 21. März 2021. Die Leipziger Buchmesse war dieses Jahr eine der ersten großen Messen, die aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurde. Die Frankfurter Buchmesse plant wegen der Corona-Pandemie für Oktober eine Mischung aus Live-Events und Online-Programm.

Wichtiges US-Filmfestival in Colorado abgesagt Das Telluride Film Festival im US-Bundesstaat Colorado wird nicht, wie geplant, im September stattfinden. Nachdem die Veranstalter monatelang an dem Termin festgehalten hatten, haben sie ihn angesichts der wieder steigenden Zahlen von Corona-Fällen nun doch abgesagt. Das berichtet die "New York Times".

Neben den Filmfestspielen von Venedig und Toronto gilt das Festival in Telluride als ein wichtiger Indikator im Wettbewerb um die Oscars. Auch die Veranstalter der Oscars hatten bereits ihren Termin für die Vergabe der Academy Awards von Ende Februar auf Ende April 2021 verlegt, um Filmschaffenden mehr Zeit zu geben, ihre Werke fertigzustellen und zu veröffentlichen.

Spotify expandiert in Russland und Osteuropa Der Streamingdienst Spotify steigt in den russischen Markt ein. Zusätzlich startet die Plattform für Musik, Hörspiele und Podcasts in zwölf weiteren Ländern im osteuropäischen Raum. Darunter sind Albanien, Slowenien, Weißrussland und die Ukraine, wie das Unternehmen mitteilte. Die 2008 gegründete Plattform des schwedische Unternehmens gehört zu den größten Musik- und Podcast-Plattformanbietern. Zu den internationalen Konkurrenten in der Sparte zählen Apple und Deezer.

New Yorker Richter lehnt Weinstein-Vergleich ab Ein New Yorker Richter hat einen Vergleich zwischen dem verurteilten Vergewaltiger und früheren Hollywood-Produzenten Weinstein und einigen Klägerinnen vorerst verhindert. Dabei ging es um 19 Millionen Dollar, die die Frauen als Entschädigung erhalten sollten. Mehrere Opferanwälte hatten den Deal abgelehnt. Sie bemängelten unter anderem, dass Weinstein im Zuge der Vereinbarung keinerlei Schuld eingestehen müsse. Außerdem zahle der frühere Filmproduzent die Entschädigungen nicht selbst. Vielmehr würden Versicherungen und Weinsteins frühere Produktionsfirma aufkommen. Im kürzlich zu Ende gegangenen Strafverfahren war der frühere Film-Boss zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. Über 80 Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen Weinstein - der Fall war Ausgangspunkt der weltweiten #MeToo-Bewegung.

Doch kein US-Visa-Entzug für ausländische Studenten Die USA wollen nun doch keine ausländischen Studierenden ausweisen, die wegen der Coronavirus-Pandemie nur an Online-Kursen teilnehmen können. Die Regierung ziehe ihre Pläne für eine Aberkennung von Studentenvisa zurück, sagte Bundesrichterin Allison Burroughs. Gegen das umstrittene Vorhaben waren mehrere Bundesstaaten und Universitäten wie die Eliteuniversitäten Harvard und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) vor Gericht gezogen. Die US-Einwanderungsbehörde hatte vergangene Woche erklärt, ausländische Studenten dürften nicht in den USA bleiben, wenn sie vom Herbst an nur an Online-Kursen ihrer Hochschulen teilnähmen, oder müssten an eine Universität wechseln, an der Präsenz-Unterricht stattfinde. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben viele Universitäten ihre Kurse ins Internet verlegt. Wie es im neuen Semester weitergehen soll, haben die meisten Hochschulen noch nicht entschieden.