Kulturnachrichten

Montag, 28. Juni 2021

Musikerin Queen Latifah für Lebenswerk geehrt Die Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah ist bei den Awards des Fernsehsenders Black Entertainment Television (BET) für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die 51-Jährige bedankte sich dafür, dass der US-Sender in seinem Hauptprogramm seit 1980 Musikvideos aus den Genres Hip Hop, R&B und Soul spielt und sagte: "Als wir nicht im Radio oder anderswo gespielt wurden, als unsere Videos nirgendwo gezeigt wurden, gab uns BET die Möglichkeit, ganz wir zu sein und zu glänzen." Seit 2001 vergibt der Sender jährlich Preise an schwarze Stars aus den Bereichen Musik, Film, Unterhaltung und Sport. Queen Latifah veröffentlichte 1989 ihr Debüt-Album "All Hail the Queen". Mit ihrem dritten Album "Black Reign" (1993) erreichte sie in den USA erstmals Gold-Status. Seit den 90er Jahren ist sie außerdem als Schauspielerin tätig. Für ihre Rolle in dem Musical "Chicago" wurde sie 2003 für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Zuletzt übernahm Queen Latifah die Hauptrolle in der 2021 gestarteten Serie "The Equalizer".

Tausende Menschen bei Queer-Parade in New York In New York haben sich am Sonntag tausende Menschen an einer alternativen Queer-Parade beteiligt. Der Marsch wird seit 2019 von der Bewegung Reclaim Pride Coalition veranstaltet. Aus deren Sicht ist die große jährliche Pride-Parade in der US-Metropole zu kommerziell geworden und hat sich zu sehr vom Geist der Stonewall-Unruhen von 1969 entfernt. Diese gelten als Ursprung der Schwulen- und Lesbenbewegung. Von einer Teilnahme am alternativen Queer-Marsch sind Polizisten ausgeschlossen: Nach Ansicht der Reclaim Pride Coalition ist es zu den Stonewall-Unruhen erst gekommen, weil die New Yorker Polizei versucht hat die Rechte der Homosexuellen einzuschränken. Bis sie echte Veränderungen umsetzten, sei sie nicht willkommen. Auch die Nichtregierungsorganisation Heritage of Pride hatte angekündigt, die Teilnahme uniformierter Polizisten an der jährlichen Pride-Parade bis 2025 nicht zu erlauben. Polizeiverbände kritisierten das Verbot als diskriminierend.

Kinoverband fordert einheitliche Öffnungsregeln Der Verband HDF Kino hat bundesweit einheitliche Regelungen zur Neuöffnung der Branche gefordert. Die Auflagen, unter denen man öffnen dürfe, seien teilweise noch ungeklärt, intransparent oder nicht verhältnismäßig, sagte Verbands-Vorstand Christine Berg. Der Flickenteppich der uneinheitlichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften der einzelnen Länder sei eine große Herausforderung. Der HDF Kino appellierte an die Länder, bis Donnerstag nachzubessern. Dann sollen die Filmhäuser nach monatelangen Schließungen wegen der Pandemie bundesweit wieder öffnen. Kino- und Verleihverbände hatten sich auf dieses Datum festgelegt und seit Wochen darauf hingearbeitet.

Kubanischer Künstler festgenommen Hamlet Lavastida war nach seiner Rückkehr aus Deutschland in seiner Heimat zunächst in die obligatorische Corona-Quarantäne in einer dafür vorgesehenen staatlichen Einrichtung gegangen, wie regierungskritische Medien meldeten. Seit Samstag soll er sich in Polizeigewahrsam befinden, die Kommunikation mit ihm sei abgebrochen. Lavastida hatte die regierungskritische Bewegung "27. November" unterstützt, die sich für eine demokratische Öffnung des Systems auf Kuba einsetzt. Seine Werke wurden zuletzt im Berliner Künstlerhaus Bethanien ausgestellt.

Weiterer Hongkonger Journalist festgenommen Der 57-jährige Mitarbeiter der eingestellten pro-demokratischen Zeitung "Apple Daily" habe versucht, nach London zu reisen, wie mehrere Medien berichteten. Er wurde am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungsregion festgenommen. Ihm werde "Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Ländern zur Gefährdung der nationalen Sicherheit" vorgeworfen. Er sei der siebte Mitarbeiter von "Apple Daily", der in den vergangenen Wochen festgenommen wurde. Die Zeitung musste nach einer Razzia und dem Einfrieren wichtiger Vermögenswerte und Bankkonten aufgeben. Die letzte Ausgabe war am vergangenen Donnerstag erschienen.

Romani Rose gibt ungarischen Orden zurück Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Rose, gibt einen ungarischen Verdienstorden zurück. Damit will er gegen das ungarische Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität protestieren. Mit dem Gesetz sei "eine rote Linie überschritten worden", sagte Rose der "Rhein-Neckar-Zeitung". Er habe sich geschämt, den Orden einer Regierung zu tragen, die so mit Menschen umgeht. Das entspreche nicht seinem demokratischen und rechtsstaatlichen Anspruch. Rose hatte die Auszeichnung nach eigenen Angaben 2012 von Ungarns Ministerpräsident Orban persönlich bekommen. Er werde den Orden nun diese Woche der ungarischen Botschaft in Berlin zurückgeben.

Saul Friedländer erhält Ludwig-Landmann-Preis Der israelische Historiker Saul Friedländer ist am Sonntag in Frankfurt am Main mit dem "Ludwig-Landmann-Preis für Mut und Haltung" geehrt worden. Die von der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Jüdischen Museums Frankfurt erstmals vergebene Auszeichnung sei von der Tochter des Preisträgers entgegengenommen worden, teilte das Museum mit. Der Preis ist nach dem ersten jüdischen Oberbürgermeister Frankfurts, Ludwig Landmann, benannt und mit 10.000 Euro dotiert. Der 88 Jahre alte Holocaust-Zeitzeuge Friedländer sei für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden, in dem er sich intensiv mit der Schoah und der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandergesetzt und die Situation der verfolgten Jüdinnen und Juden thematisiert habe, heißt es in der Begründung der Jury. Für sein zweibändiges Werk "Das Dritte Reich und die Juden" erhielt Friedländer in der Vergangenheit bereits den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und den Pulitzer-Preis.

Dresdner Friedenspreis für spanische Ärztin Für ihr Engagement in der Corona-Pandemie ist die spanische Ärztin Cristina Marin Campos mit dem Dresdner Friedenspreis ausgezeichnet worden. Die 33-Jährige sei stellvertretend für Ärzte und Pflegekräfte geehrt worden, die Herausragendes geleistet hätten, erklärte der Verein "Friends of Dresden Deutschland". Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Campos hatte eine Aktion ins Leben gerufen, um die Einsamkeit von Covid-19-Patienten auf Intensivstationen zu lindern. Sie hatte dazu aufgerufen, an diese Menschen Briefe zu schreiben. Inzwischen sind mehrere Millionen Briefe geschrieben worden.

Erweitertes Deutsches Auswandererhaus öffnet Das erweiterte Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven hat Sonntag erstmals seine Pforten für das Publikum geöffnet. Auf nun 3.340 Quadratmetern und mit sechs neuen Ausstellungsräumen bietet das Museum multimediale Einblicke in die nationale und internationale Migrationsgeschichte. In den Erweiterungsbau haben Bund, Land und Stadt mehr als 15 Millionen Euro investiert. Im Neubau geht es im Kern um die Frage, wie Deutschland nach 1949 mit der Einwanderung und damit zusammenhängenden Konflikten umgegangen ist. Das Forschungs- und Erlebnismuseum steht in Bremerhaven nahe der Außenweser an einem historischen Ort. Dort haben zwischen 1830 und 1974 rund 7,2 Millionen Menschen das europäische Festland verlassen, oft als Wirtschaftsflüchtlinge.

Veranstaltungsbranche sieht starken Umsatzeinbruch Die Konzert- und Veranstaltungsbranche erwartet in diesem Jahr einen noch stärkeren Umsatzeinbruch als 2020. Der zuständige Branchenverband rechnet mit einem Minus von 98 Prozent gegenüber 2019. Verbandspräsident Michow bezifferte den Verlust in der "Welt am Sonntag" mit fast elf Milliarden Euro. Die Bundesregierung dagegen ist optimistisch und erwartet ab dem Herbst wieder tausende Besucher. Natürlich müssten die Besucher geimpft oder getestet sein, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Bareiß von der CDU. Impfverweigerer müssten dann womöglich draußen bleiben und die unternehmerische Freiheit des Veranstalters akzeptieren, sie nicht hineinzulassen.