Wie wird man gut auf der Bühne alt? Musiker und Musikerinnen wie Melissa Auf der Maur erzählen von Utopien und Kompromissen. (imago / STAR-MEDIA)

Jörn Morisse und Oliver Koch haben mit Musikern über das Älterwerden gesprochen: Unter anderem Marian Gold (Alphaville), Melissa Auf der Maur (Hole, Smashing Pumpkins), Jaki Liebezeit (Can) und Vashti Bunyan erzählen von Utopien, Kompromissen, altersadäquatem Verhalten und wie es gelingt, körperliche und geistige Widerstände im Alter zu überwinden.

Never get old?

Von Jörn Morisse und Oliver Koch

Mit: Max Urlacher, Uta Hallant, Janusz Kocaj

Ton: Lutz Pahl

Produktion: DKultur 2012

Regie: Johanna Olausson

Länge: 54'01

Jörn Morisse, geboren 1969 in Bad Oldesloe, studierte Kulturwissenschaft und Amerikanistik und lebt als Lektor, Übersetzer und Literaturagent in Berlin.



Oliver Koch, geboren 1979 in Hamburg, studierte Soziologie, war Bassist der Band Tomte und ist Herausgeber des OPAK Magazins.