Kulturnachrichten

Dienstag, 25. August 2020

Musiker Justin Townes Earle im Alter von 38 Jahren gestorben Der US-Musiker Justin Townes Earle ist tot. Der Sohn des Country-Musikers Steve Earle sei im Alter von nur 38 Jahren gestorben, berichtete das Branchenmagazin "Rolling Stone" unter Berufung auf einen Sprecher seines Labels New West Records. Auch auf den Profilen des Sängers bei Instagram und Facebook wurde sein Tod bestätigt. Nähere Informationen, unter anderem zur Todesursache, gab es zunächst nicht. Zahlreiche Prominente wie der Autor Stephen King betrauerten via Kurznachrichtendienst Twitter den Tod des Musikers. Der 1982 in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee geborene Earle war 2007 mit seinem Debütalbum "Yuma" berühmt geworden, zuletzt hatte er 2019 das Album "The Saint of Lost Causes" veröffentlicht. Als Sänger und Songschreiber war Earle stark von den Musikrichtungen Folk, Blues und Country beeinflusst.

Belarus: Autorin Alexijewitsch von Behörden einbestellt In Belarus haben die Ermittlungsbehörden die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch zur Vernehmung einbestellt. Sie gehört dem oppositionellen Koordinationsrat an, der nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko gegründet wurde, um einen Machtwechsel zu erreichen. Die Justiz leitete daraufhin Ermittlungen gegen den Rat ein. Die Behörden werfen ihm vor, illegal die Macht ergreifen zu wollen. In diesem Zusammenhang soll Alexijewitsch nach Angaben des Rates am Mittwoch vernommen werden. Allerdings ist nicht bekannt, ob die 72-jährige Autorin an einer der öffentlichen Sitzungen teilgenommen hat. Wenige Stunden zuvor waren bereits zwei prominente Oppositionelle und Mitglieder des Koordinationsrates festgenommen worden. Alexijewitsch erhielt 2015 den Literaturnobelpreis. Sie gilt als Chronistin der Zeitgeschichte und dokumentiert Kriege, Umbrüche und die neu gewonnene Freiheit.

Berlinale-Schauspielpreise werden geschlechtsneutral Die Schauspielpreise der Berlinale werden künftig geschlechtsneutral vergeben. Statt Silbernen Bären für den besten Darsteller und die beste Darstellerin sollen ab 2021 jeweils die beste schauspielerische Leistung in einer Haupt- und in einer Nebenrolle geehrt werden, wie die Internationalen Filmfestspiele Berlin mitteilten. Die Auszeichnungen nicht mehr nach Geschlechtern zu trennen, sei "ein Signal für ein gendergerechteres Bewusstsein in der Filmbranche", sagte das Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Die beiden verkündeten zudem das endgültige Aus für den nach dem Gründungsdirektor des Filmfestivals, Alfred Bauer, benannten Silbernen Bären. Die Auszeichnung war bereits in diesem Jahr ausgesetzt worden, nachdem Recherchen über die Rolle des späteren Berlinale-Gründungsleiters in der NS-Filmpolitik veröffentlicht worden waren.

Slawomir Elsner erhält Otto-Ritschl-Preis 2020 Der Otto-Ritschl-Preis 2020 geht an den Maler Slawomir Elsner. Der 1976 in Polen geborene und in Berlin lebende Künstler bekomme die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für seine Beschäftigung mit Farbräumen, sagte Tom Sommerlatte vom Museumsverein Ritschl in Wiesbaden zur Begründung. So lege er zum Beispiel in seinen großformatigen, abstrakten Aquarellen Schicht um Schicht übereinander, um leuchtende Farbräume zu erschaffen. Der Preis ist nach dem Hauptvertreter der abstrakten Kunst in Deutschland, Otto Ritschl, benannt. Er wird im Abstand von rund fünf Jahren vom Museumsverein Ritschl in Kooperation mit dem Museum Wiesbaden verliehen.

Corona-Soforthilfen nun auch für kleine und mittlere Kulturbetriebe Kleine und mittlere Kulturbetriebe ab zwei Beschäftigten können sich jetzt auch um Corona-Soforthilfen aus Mitteln des Berliner Senats bewerben. Der Jahresumsatz der Unternehmen dürfe dabei zehn Millionen Euro nicht überschreiten, teilte die Berliner Kulturverwaltung mit. Damit könne nun auch die kleinteilige Kulturszene unterstützt werden, erklärte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Die Soforthilfe IV 2.0 richtet sich demnach an Kultureinrichtungen und Betriebe mit landesweiter Ausstrahlung. Dazu zählen private Museen, Theater, Musikensembles, Clubs, Festivals, Kinos und Unternehmen aus dem Film- und Videobereich.