Musiker fordern mehr Geld aus Streamingdiensten

Sonntag, 26. Januar 2020

Deutsche Musikstars wie Rammstein, Helene Fischer, die Toten Hosen, Sarah Connor, Peter Maffay und Marius Müller-Westernhagen haben von ihren Plattenfirmen einen größeren Anteil an den stark wachsenden Einnahmen aus dem Streaming verlangt. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) berichtete vorab, 14 Manager und Anwälte von Musikern hätten sich gegen die Plattenfirmen zusammengeschlossen. Es gebe "das dringende und grundlegende Bedürfnis", die bisherigen Abrechnungs- und Verteilungsmethoden beim Musik-Streaming zu überprüfen. Im deutschen Musikgeschäft gab es einen solchen Aufstand laut "FAS" noch nie. Dem Bericht zufolge forderten die Manager der Stars die Vertreter der Plattenindustrie zu einem Treffen im Februar in Berlin auf, um über das Thema zu beraten.

Der Film "Neubau" (Deutschland 2020) von Johannes Maria Schmit hat beim 41. Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis gewonnen. Den "Preis für den gesellschaftlich relevanten" Film erhielt der Hauptdarsteller Tucké Royale für Buch und Schauspiel. "Neubau" spielt im Sommer in der Brandenburger Provinz und erzählt von Markus (Tucké Royale), der hin- und hergerissen ist zwischen der Liebe zu seinen pflegebedürftigen Omas und der Sehnsucht nach einem anderen Leben in Berlin. "Es gibt Filme, die sind leise, aber sie wirken lange nach, die weiten den Blick, einfach, indem sie einladen, genau hinzuschauen", heißt es in der Begründung der Jury. "Sie kommen ohne Budenzauber aus, weil sie den Gegenstand ihrer Betrachtung ernst nehmen, ihm Würde verleihen. Solche Filme haben die Kraft, Empathie zu erzeugen."