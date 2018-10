Kulturnachrichten

Montag, 8. Oktober 2018

Musiker fordern in Brief an May Stopp des Brexit Ed Sheeran und andere britische Stars unterstützen Initiative von Bob Geldof Ed Sheeran, Rita Ora und andere britische Musikstars stemmen sich gegen den Brexit: In einem offenen Brief an Premierministerin Theresa May warnen die Musiker vor den Folgen des EU-Austritts für ihre Branche. "Wir sind dabei, einen riesigen Fehler zu machen", heißt es in dem Schreiben, das die Zeitung "The Observer" veröffentlichte. Der Brexit sei fatal für die Musikindustrie und die "vielen noch unentdeckten Genies, die auf dieser kleinen Insel leben". Initiiert hat den Brief der irische Rockmusiker und Aktivist Bob Geldof, zu den Unterzeichnern gehören der Musiker Damon Albarn, Brian Eno, Queen-Schlagzeuger Roger Taylor, der Dirigent Simon Rattle und US-Sänger Paul Simon. Die Musikindustrie sei in allen Bereichen - von Tourneen über Verkäufe bis hin zu Urheberrechten und Tantiemen - vom Brexit betroffen.

Kreativer Umgang mit Hasspost Briefe und E-Mails wurden vom "Chor des Hasses" vorgetragen Morddrohungen, Beleidigungen, Schimpfwörter: Politiker wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Heiko Maas haben sich am Sonntagabend beim Hamburger Theaterfestival ihrer Hasspost gestellt. Die an sie geschickten Briefe und E-Mails wurden bei der Produktion "Chor des Hasses" von den ganz in schwarz gekleideten Schauspielern Iris Berben, Claudia Michelsen, Dietmar Bär und Robert Stadlober auf Kampnagel gelesen. Anschließend sprachen die Adressaten der Hasstiraden mit "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo darüber, wie sie mit solchen Kommentaren umgehen. "Das lässt einem schon den Atem stocken", sagte von der Leyen, nachdem sie ihre Hasspost so geballt hören musste. "Ich hab' das Gefühl, das ist schlimmer geworden in den vergangenen Jahren." Sie habe aber gelernt, sich "davon abzuspalten".

Carolin Kebekus gewinnt Deutschen Comedypreis Schon 2017, 2016, 2015, 2014 und 2013 hatte sie die Trophäe gewonnen Carolin Kebekus ist das sechste Mal in Folge als beste Komikerin mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Die 38-Jährige ("PussyTerror TV") erhielt die Ehrung am Sonntagabend in Köln und bedankte sich vor allem bei ihrem Publikum. "Ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie mich verbiegen muss, um etwas zu machen, was jetzt alle gut finden", sagte Kebekus, die mittlerweile Comedypreis-Seriensiegerin ist. Schon 2017, 2016, 2015, 2014 und 2013 hatte sie die Trophäe gewonnen. In diesem Jahr ließ sie ihre Kollegen Ralf Schmitz, Luke Mockridge, Chris Tall und Mario Barth hinter sich. Seit 2017 wird der Preis nicht mehr getrennt nach weiblichen und männlichen Künstlern vergeben.

Bulgarische TV-Journalistin vergewaltigt und ermordet Berufliche und persönliche Gründe für den Mord an Wiktorija Marinow werden geprüft In der bulgarischen Donaustadt Russe ist eine Moderatorin des lokalen Fernsehsender TVN vergewaltigt und ermordet worden. Die Polizei prüft sowohl berufliche als auch persönliche Gründe für den Mord an Wiktorija Marinowa, wie der Bezirksstaatsanwalt von Russe am Sonntag nach einem Bericht des bulgarischen Staatsfernsehens BNT sagte. An der jüngsten Ausgabe der von Marinowa moderierten Sendung "Detektor" nahmen Investigativjournalisten aus Bulgarien und Rumänien teil, die über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern recherchierten. Die besten Kriminalisten seien zur Aufklärung des Mordes nach Russe geschickt worden, versicherte Regierungschef Boiko Borissow.