Kulturnachrichten

Freitag, 29. März 2019

Musiker-Duo Her's bei Autounfall getötet Sie waren in den USA auf Konzert-Tour Die beiden Mitglieder der aus Liverpool stammenden Indie-Band Her's und ihr Tourmanager sind bei einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Arizona ums Leben gekommen. Dies teilte ihr Plattenlabel mit. Die Musiker Stephen Fitzpatrick und Audun Laading waren demnach auf Tour in den USA und unterwegs zu ihrem nächsten Auftritt in Kalifornien, als sie in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) auf dem Highway verunglückten. Lokale Medien berichteten, ein Falschfahrer habe einen Kleinbus gerammt, beide Fahrzeuge seien in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des anderen Wagens sei ebenfalls getötet worden."Wir haben unsere Freunde verloren und der Welt wurde ihr Talent verweigert", so das Statement der Plattenfirma Heist or Hit. Fitzpatrick stammte aus England, Laading aus Norwegen, kennengelernt hatten sie sich als Studenten am Liverpool Institute For Performing Arts. 2018 hatten sie ihr Debütalbum mit dem Titel "Invitation To Her's" herausgebracht.

Facebook schränkt Wahlwerbung zur Europawahl ein Damit soll Einflussnahme aus dem Ausland verhindet werden Facebook wird zur Europawahl politische Werbung unterbinden, die aus dem Ausland finanziert wird. Damit solle in den jeweiligen EU-Staaten Einflussnahme anderer Länder auf die Abstimmung verhindert werden, teilte das Online-Netzwerk mit. Außerdem müsse jeder, der Werbung mit politischen Inhalten schalten will, seine Identität und seinen Standort angeben und offenlegen, wer die Anzeige bezahlt hat. Die Anzeigen sollen in einer öffentlich zugänglichen Datenbank bis zu sieben Jahre lang gespeichert werden.

Potsdam bewirbt sich offiziell als Unesco-Filmstadt Potsdam wäre die erste Unesco-Fimstadt in Deutschland Potsdam hat seine Bewerbung als Unesco-Filmstadt offiziell gestartet. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Die Stadt biete hervorragende Infrastruktur, qualifiziertes Fachpersonal und ein breitgefächertes Spektrum von Film, Fernsehen und Multimedia, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Bisher hat Deutschland keine Unesco-Kreativstadt für Film. Den Titel tragen etwa die italienische Hauptstadt Rom oder Bradford in Großbritannien, mit denen es auch einen Erfahrungsaustausch gebe. Wer den Titel tragen will, muss unter anderem eine Kreativbranche haben, die eine Bedeutung in der Stadt hat und von ihr unterstützt wird. Das Studio Babelsberg existiert seit 1912 und ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt.

Seltene Picasso-Zeichnung in Paris versteigert Eine seltene Zeichnung von Pablo Picasso ist bei einer Auktion in Paris versteigert worden. Das Kunstwerk "Flötenspielerin und liegender Akt" des Museum of Modern Art in New York wurde von einem europäischen Käufer für 286.000 Euro erworben, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Das Geld fließt in die Museumskasse für Neuerwerbungen. Die Zeichnung aus dem Jahr 1932 ist Teil einer Reihe von Frauenportraits Picassos, die von der Französin Marie-Thérèse Walter inspiriert wurden. Sie war zwischen 1927 und 1935 Picassos Geliebte. 1935 wurde ihre gemeinsame Tochter Maya geboren. Picasso verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Frankreich.