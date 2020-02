Kulturnachrichten

Donnerstag, 13. Februar 2020

Musikclubs sollen besser geschützt werden Musikclubs sollen als Kulturorte anerkannt werden. Das haben Bundestagspolitiker von den Grünen, der FDP und den Linken angeregt. Der Bau-Ausschuss wird sich in einem Fachgespräch mit dem Thema befassen. Der Verband der Musikspielstätten „LIVEKOMM" setzt sich seit langem dafür ein, Musikclubs in Deutschland als Kultureinrichtungen einzustufen und so dem Clubsterben entgegenzuwirken. Eine Änderung des Gesetzes könnte dazu führen, dass Musikclubs weniger Aufwand beim Lärmschutz betreiben müssen und rechtlich besser geschützt sind. Bisher gelten sie gesetzlich als Vergnügungsspielstätten und sind damit Spielkasinos gleichgestellt.

Ministerin Grütters würdigt Joseph Vilsmaier Kulturstaatsministerin Grütters hat den verstorbenen Regisseur Joseph Vilsmaier gewürdigt. Die deutsche Film- und Fernsehlandschaft verliere einen leidenschaftlichen Künstler. Vilsmaier habe Maßstäbe für filmisches Erzählen gesetzt und damit ein breites Publikum beeindruckt, sagte Grütters. Im Alter von 81 Jahren war der Regisseur am Dienstag in München gestorben. Zu seinen größten Erfolgen gehören Filme wie "Schlafes Bruder", "Herbstmilch" und "Comedian Harmonists". Für viele seiner Regiearbeiten war Vilsmaier auch als Kameramann verantwortlich.

Christoph Ransmayr bekommt Ludwig-Börne-Preis Der österreichische Schriftsteller und Essayisten Christoph Ransmayr erhält den Ludwig-Börne-Preis für herausragende Essays, Kritik und Reportagen. Die Laudatio am 17. Mai in der Frankfurter Paulskirche hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier hatte als diesjähriger Preisrichter auch den Preisträger ausgewählt. Die Reden und Reportagen Ransmayrs zeichneten sich durch genaue Weltbeobachtung und tiefe Menschlichkeit aus, schreibt der Bundespräsident in seiner Begründung. In von Uneinigkeit und Abgrenzungen geprägten Zeiten halte er auf emphatisch-aufklärerische Weise das Einende hoch. Der Ludwig-Börne-Preis ist mit 20 000 Euro dotiert.