Kulturnachrichten

Dienstag, 23. Juli 2019

Museum zeigt ostdeutsche Kunst vor und nach dem Umbruch Das Museum der bildenden Künste in Leipzig zeigt ab Dienstag eine Ausstellung zur Auseinandersetzung ostdeutscher Künstler mit der Wendezeit. Der Umbruch von 1989 habe sich "auch im Schaffen der Künstlerinnen und Künstler manifestiert", sagte Museumsdirektor Alfred Weidinger in Leipzig. Zu sehen sind auf fast 2.000 Quadratmetern rund 300 Werke von 106 Männern und Frauen, darunter Prominente wie Werner Tübke, Willi Sitte oder Neo Rauch, aber auch unbekanntere oder vergessene Namen.

Die Ausstellung mit dem Titel "Point of No Return" zeigt Bilder, Skulpturen und Installationen, die sich mehr oder weniger offensichtlich mit dem Ende der DDR und dem Mauerfall befassen. Es werden auch Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern präsentiert, die zwar noch in der DDR geboren wurden, aber keine eigenen Erfahrungen mit dem Sozialismus gemacht haben. Den Kuratoren Weidinger, Paul Kaiser und Christoph Tannert war es wichtig, sich über die individuelle Künstlerpersönlichkeit dem Thema zu nähern. Ihrer Ansicht nach weist die Forschung über ostdeutsche Kunstschaffende und ihre Werke noch eklatante Lücken auf. Begleitend zur Ausstellung will das Museum daher persönliche Gespräche mit den Künstlern in den Mittelpunkt stellen.

Kunsthändler wegen Betrugsverdacht vor Gericht In einem Auktionshaus sollen über Jahre hinweg Kopien von Grafiken als Originale verkauft worden sein. Drei Kunsthändler räumten zum Auftakt ihres Strafprozesses vor dem Landgericht München I. ein, dass möglicherweise Mitarbeiter des Auktionshauses Angaben gemacht hätten, die sie selbst nicht überprüft hätten. Das gaben sie in einer gemeinsamen Erklärung an, die sie von einem Verteidiger verlesen ließen. Die Anklage wirft dem Trio gewerbsmäßigen Betrug in 190 Fällen vor. Die Kunstwerke sollen die Männer von einem Mann aus Bielefeld gekauft haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll dieser Kopien von Grafiken nachgedruckt und als vermeintliche Originale an Galerien und Auktionshäuser in ganz Deutschland verkauft haben. Die Reproduktionen hat er demnach auf der Vorderseite mit Bleistift nummeriert und auf der Rückseite mit einem Sachverständigen-Zertifikat versehen.

US-Funk-Musiker Art Neville gestorben Der amerikanische Funk-Musiker Art Neville ist tot. Das Mitglied der Neville Brothers aus New Orleans sei am Montag im Alter von 81 Jahren gestorben, bestätigte sein Manager Kent Sorrell. Neville hatte erst im Dezember seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft erklärt und mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, unter anderem wegen einer Rückenoperation. Mit noch nicht einmal 17 Jahren hatte Neville für die R&B Combo Hawketts 1954 das Remake des Country-Songs "Mardi Gras Mambo" gesungen, der noch heute zum Karneval in New Orleans gespielt wird. Neville war einer der Mitbegründer der Funk-Band The Meters und bildete mit seinen Geschwister Charles, Cyril und Aaron in den 70er Jahren die Neville Brothers. Charles starb schon im vergangenen Jahr.