Sonntag, 5. August 2018

Museum "Newseum" in der Kritik

Wegen des Verkaufs von T-Shirts mit dem Aufdruck "You are very fake news"

Das Nachrichten-Museum "Newseum" in Washington D.C. ist in die Kritik geraten, weil es Kleidungsstücke mit einem Wahlkampfslogan von Donald Trump sowie mit der Aufschrift "You are very fake news" verkauft. Wie die Website Poynter.org berichtet, werden auch Mützen mit dem Satz "Make America great again" angeboten. Für Kritik sorgt aber der Verkauf von T-Shirts mit dem Aufdruck "You are very fake news". Der US-Präsident wirft den Medien immer wieder die Verbreitung von "Fake News", also von Falschmeldungen, vor. Journalist Michael Barbaro von der New York Times nannte den Verkauf eine sehr schlechte Idee. Das Museum sollte die Medien schützen und nicht die Schlagworte derer, die sie untergraben wollten. Die Fronten zwischen dem Präsidenten und vielen Medien sind verhärtet. Zuletzt hatte der Verleger der New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, Trump vorgeworfen, mit seinen verbalen Angriffen die Sicherheit von Journalisten zu gefährden. Das "Newseum" soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung der Pressefreiheit und des ersten Verfassungszusatzes sensibilisieren. Dieser regelt unter anderem, dass der US-Kongress kein Gesetz verabschiedet, das die Redefreiheit oder die Freiheit der Presse einschränken würde.