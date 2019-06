Kulturnachrichten

Mittwoch, 5. Juni 2019

Museum der Bayerischen Geschichte eröffnet In Regensburg hat das Museum der bayerischen Gechichte eröffnet. 2.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche für die bayerische Historie von 1800 bis zur Gegenwart stehen zur Verfügung. Vier Jahre dauerte die Bauzeit für das Haus am Donauufer. Die Architektur mache es möglich, so Museumsdirektor Richard Loibl, dass selbst große Exponate Platz finden. Etwa die Hälfte der 1000 ausgestellten Stücke stamme aus Privathaushalten.

Missbrauchsvorwürfe gegen Taizé-Gemeinschaft In der christlichen Gemeinschaft von Taizé gibt es Hinweise, dass drei Mitglieder vor Jahrzehnten Jugendliche sexuell missbraucht haben. Fünf Betroffene haben sich an die Gemeinschaft gewandt. Es gehe um Fälle sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige aus den 50er bis 80er Jahren. Hinweise auf Vergewaltigungen bestünden nicht, sagte ein Sprecher. Zwei der beschuldigten Männer sind den Angaben zufolge seit mindestens 15 Jahren tot, der dritte lebt weiterhin in Taizé. Er sei bereits "seit längerem" nicht mehr an der Organisation der Taizé-Jugendtreffen beteiligt. In Rücksprache mit den Betroffenen, die sich teilweise bereits vor mehreren Jahren an die Gemeinschaft wandten, wurde jetzt die Staatsanwaltschaft informiert, wie der Leiter der Gemeinschaft, Frere Alois, mitteilte. Die Sorge um die Opfer stehe im Mittelpunkt, zugleich wolle er möglichen weiteren Opfern Mut machen, sich zu melden, so Frere Alois weiter. "Wir werden ihnen zuhören und sie bei den Schritten unterstützen, die sie unternehmen möchten." Die Gemeinschaft kündigte an, ihre Präventionsarbeit auszuweiten.

Barenboim bleibt bis 2027 in Berlin unter Vertrag Trotz heftiger Kritik an seinem Führungsstil hält Berlins Kultursenator Klaus Lederer zu Daniel Barenboim. Bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz teilte der Politiker der Linkspartei in Anwesenheit von Staatsopern-Intendant Schulz und dem 76-Jährigen Generalmusikdirektor mit, dass dieser Vertrag über 2022 hinaus für fünf Jahre verlängert wird. "Daniel Barenboim ist ein Ausnahmekünstler, dem die Musikwelt und die Stadt Berlin viel zu verdanken hat", sagte Lederer. Es gebe keinen Grund für eine Umbesetzung. Die Entscheidung für die Vertragsverlängerung sei am Montagnachmittag gefallen. Barenboim kommentierte: "Wenn meine Kräfte nachlassen, werde ich sofort gehen." Er wolle nicht aus Loyalität als Reliquie in der Staatsoper verbleiben.

MoMA schließt für Umbau bis Oktober Ab 15. Juni kann das Museum of Modern Art in New York für gut vier Monate wegen eines Umbaus nicht besucht werden. Mit der Wiedereröffnung am 21. Oktober werde sich ein "ganz neues MoMA" präsentieren. "Neue Galerien und Räume für Vorführungen und Veranstaltungen" würden das Museum "verändern". Darüber hinaus werde die Sammlung "auf neue und beispiellose Weise" präsentiert. Das vor 90 Jahren gegründete Haus verfügt über eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Mit rund 2,8 Millionen Besuchern jährlich gehört es zu den meistfrequentierten Museen der Welt.

Notre-Dame noch nicht vollständig gerettet Die bei einem verheerenden Brand schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame ist nach Expertenansicht noch nicht völlig gerettet. "Heute kann man nicht absolut garantieren, dass das Baudenkmal stehenbleibt", sagte der Chef-Architekt für historische Bauwerke, Philippe Villeneuve, der Zeitung "Le Figaro". Bisher habe man Glück gehabt, weil das Gebäude stabil sei. "Aber das Gewölbe könnte nächste Woche genausogut einstürzen." Derzeit würden rund 150 Menschen an der Restauration des weltberühmten Pariser Wahrzeichens arbeiten, so Villeneuve. Die Untersuchung zur Brandursache dauere weiterhin an. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte versprochen, Notre-Dame innerhalb der nächsten fünf Jahre wiederaufzubauen. Villeneuve hält das durchaus für möglich. Allerdings habe man bereits vor dem Brand an der Restaurierung der Kathedrale gearbeitet, denn an vielen Stellen bröckelte die Bausubstanz. Eine komplette Restaurierung des Touristenmagnets werde daher viel länger dauern.

Siegerentwurf für Luther-Melanchthon-Denkmal gekürt Der Wiener Künstler Gerald Aigner hat den internationalen Wettbewerb zur Schaffung eines neuen Luther-Melanchthon-Denkmals in Leipzig gewonnen. Seine Idee ist zusammen mit den zweit- und drittplatzierten Entwürfen bis zum 27. Juni in der Ausstellung "Denk + Mal Luther Melanchthon" im Leipziger Neuen Rathaus zu sehen. Das originale Luther-Melanchthon-Denkmal des Dresdner Bildhauers Johannes Schilling (1828-1910) stand von 1883 bis 1943 auf dem Leipziger Johannisplatz. In der NS-Zeit wurde es zur Herstellung von Waffen und Kriegsgerät eingeschmolzen. Ob Aigners Vorschlag umgesetzt wird, hängt laut Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke von dem Verein Luther-Melanchthon-Denkmal ab. Dieser habe sich bereiterklärt, Spenden für die Wiedererrichtung zu sammeln, sagte Jennicke. Insgesamt werden den Angaben zufolge bis zu 300.000 Euro benötigt.