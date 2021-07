Kulturnachrichten

Donnerstag, 15. Juli 2021

Museum Barberini trotz Pandemie erfolgreich Die Corona-Pandemie hat dem Potsdamer Museum Barberini nach eigenen Angaben einen Entwicklungsschub gebracht - trotz langer Schließzeiten. Seit September habe man mit Live-Touren im Internet rund 32.000 Teilnehmer gehabt, genauso viele wie sonst bei Führungen im Haus, sagte Direktorin Ortrud Westheider der Nachrichtenagentur dpa. "Wir haben mit der Digitalisierung einen Riesensprung gemacht." Auch in den sozialen Netzwerken sei der Zulauf groß gewesen. "Bei Facebook haben wir seit Jahresbeginn eine Reichweite von 4,1 Millionen Nutzern erzielt und bei Instagram sind es knapp 5,6 Millionen", sagte Westheider. "Das ist der Boom, der durch das Digitale gekommen ist". Ohne die Pandemie hätte man sicher nicht diese Energie in das Thema Online gesteckt.

Konzeptkünstler Christian Boltanski ist tot Der französische Konzeptkünstler Christian Boltanski ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren in Paris. Boltanski gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler Frankreichs und war auch als Bildhauer, Fotograf und Filmemacher tätig. Der 1944 geborene Sohn eines jüdischen Vaters hatte sich als Lebensthema die Erinnerung an die Opfer des Holocaust gewählt und beschäftigte sich häufig mit dem Tod. Auch in Deutschland machte er sich damit früh einen Namen. Drei Mal wirkte er auf der Documenta in Kassel mit. 2018 erstellte der Künstler eine Dauerinstallation in der Völklinger Hütte zum Tod der Zwangsarbeiter dort. Die Arbeit ist auch weiterhin zu sehen.

Vertrag Dresden Frankfurt Dance Company verlängert Der Kooperationsvertrag für die Dresden Frankfurt Dance Company ist um weitere zwei Jahre verlängert worden. Jacopo Godani bleibe bis zum Ende der Spielzeit 2022/23 Künstlerischer Leiter, teilte das Ensemble mit. Der italienische Choreograph habe aber angekündigt, dass er die Company dann verlassen wolle. Nach acht Spielzeiten sei ein guter Moment gekommen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, wurde Godani zitiert. Für die verbleibenden Spielzeiten habe er "neue, aufregende Produktionen in Vorbereitung", hieß es. Die Dresden Frankfurt Dance Company ging aus der Forsythe Company hervor und wird von den Städten Dresden und Frankfurt am Main sowie den Ländern Sachsen und Hessen finanziert.

Unesco begrüßt Kreuzfahrtschiff-Verbot vor Venedig Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay begrüßt Italiens Einfahrverbot für Kreuzfahrtschiffe in die Lagune von Venedig. Das sei ein wichtiger Schritt, der entscheidend zur Bewahrung dieses einmaligen Kulturerbes beitrage, twitterte Azoulay. Die Unesco forderte ein Verbot von Kreuzfahrtschiffen in Venedig schon länger. Das Verbot soll ab dem 1. August gelten. Dann sollen Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 25.000 Tonnen Gewicht, mehr als 180 Metern Länge oder mehr als 35 Metern Höhe den Industriehafen Marghera anlaufen. Kleinere Kreuzfahrtschiffe sollen weiterhin im Stadtzentrum anlegen dürfen. Italiens Kulturminister Dario Franceschini sagte, ohne diese Entscheidung wäre Venedig als Kulturerbe ernsthaft gefährdet. Venedig und seine Lagune stehen seit 1987 auf der Unesco-Weltkulturerbeliste.

Ausreisesperre gegen Hozan Cane aufgehoben Die Ausreisesperre gegen die unter Terrorvorwürfen angeklagte Kölner Sängerin Hozan Cane in der Türkei ist aufgehoben worden. Das entschied ein Gericht im westtürkischen Edirne. Hozan Cane kann das Land nun verlassen. Der Prozess wird am 20. September fortgesetzt. Cane wird Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen, die in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation gilt. Bereits im November 2018 war die Sängerin für den Vorwurf zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht hob das Urteil jedoch auf und der Fall wurde neu aufgerollt. Die Anklage stützt sich unter anderem auf Inhalte von Facebook- und Twitter-Profilen.

Jury bestimmt Kinderbuchpreis nun ohne Bischöfe Nach öffentlichem Streit um den katholischen Kinderbuchpreis bestimmt die Jury die Gewinner künftig ohne vorherige Zustimmung der deutschen Bischöfe. Das geht aus dem geänderten Statut des Preises hervor, das auf der Internetseite der Bischofskonferenz veröffentlicht wurde. Die Änderung sei bei der jüngsten Sitzung des Ständigen Rats im Juni vorgenommen worden, teilte die Bischofskonferenz mit.

2021 war der Preis nicht verliehen worden, nachdem der Ständige Rat das Votum der Jury für das Jugendbuch "Papierklavier" der österreichischen Autorin Elisabeth Steinkellner nicht bestätigt hatte. In dem Buch taucht unter anderem eine Transgender-Figur auf. Die Befassung mit diesem Thema spielte laut Bischofskonferenz für die Entscheidung keine Rolle.

Journalistenverbände setzen sich für Assange ein Journalistenorganisationen haben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert, sich bei ihrem Besuch bei US-Präsident Joe Biden für die Freilassung des Wikileaks-Gründers und Whistleblowers Julian Assange einzusetzen. Er habe Kriegsverbrechen der USA enthüllt, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, in Berlin. Dafür gebühre ihm eher ein Orden als Jahrzehnte im Gefängnis. Der Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Frank Werneke, wandte sich ebenfalls mit einem Brief an Merkel. Die Gewerkschaft schloss sich einem Appell von 120 Prominenten aus Politik, Kultur und Medien an die Kanzlerin an. In dem offenen Brief vom Montag hatten die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner "große Sorge um die Gesundheit und das Leben des Journalisten" geäußert. Assange sitzt seit April 2019 in London in Haft. Die USA werfen dem 50-Jährigen Spionage und Geheimnisverrat vor.

Telemann-Preis für Violinistin Elizabeth Wallfisch Die Violinistin, Ensemble-Leiterin und Pädagogin Elizabeth Wallfisch erhält den Georg-Philipp-Telemann-Preis 2021. Damit würden die Verdienste der gebürtigen Australierin um die weltweite Verbreitung der Werke des in Magdeburg geborenen Barockkomponisten Telemann (1681-1767) gewürdigt, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Wallfisch treffe den Telemannschen Ton mit brillantem Sinn fürs Detail, so die Jury. Die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts danke Wallfisch mit dem Telemann-Preis, der mit 2.500 Euro dotiert ist, auch für ihre musikpädagogische Arbeit. Die Auszeichnung wird am 17. September in Magdeburg verliehen.