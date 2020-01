Kulturnachrichten

Samstag, 11. Januar 2020

Museen wollen weiter mit dem Iran arbeiten Der Deutsche Museumsbund hofft, dass sich der Konflikt zwischen dem Iran und den USA wieder entspannt. Man sehe Museen als Botschafter ihrer Länder, betonte der Präsident der Organisation, Eckart Köhne. Diese vermittelten im Austausch miteinander kulturelle Werte als Grundlage jeder Zivilisation und des friedlichen menschlichen Miteinanders über alle Grenzen hinweg. In seiner Funktion als Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe sagte Köhne, dass das Haus im Oktober eine große Schau über die persischen Großkönige plane. "Es ist nicht einfach nur eine Ausstellung. Es ist der erste direkte Austausch eines deutschen Museums mit einem iranischen", sagte Köhne.

Rush-Schlagzeuger Neil Peart gestorben Der Schlagzeuger der kanadischen Rockband Rush, Neil Peart, ist tot. Peart starb im Alter von 67 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien an einem Hirntumor, wie die mitteilte. Er starb demnach bereits am Dienstag. "Mit gebrochenem Herzen und tiefster Traurigkeit teilen wie die schreckliche Nachricht, dass unser Freund, unser Bruder und Partner Neil am Dienstag einen langen Kampf von dreieinhalb Jahren gegen einen Hirntumor verloren hat", schrieb die Band in einer im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichten Erklärung. Rush war 2013 in die berühmte Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Allein in den USA verkaufte die Band 25 Millionen Alben.

Jazzmusiker Wolfgang Dauner gestorben Der Jazzmusiker Wolfgang Dauner ist Medienberichten zufolge am Freitag gestorben. Der Musiker, Pianist und Komponist sei im Alter von 84 Jahren in Stuttgart einer längeren Krankheit erlegen, meldeten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" unter Berufung auf seine Witwe. Dauner zählte zu den "Urvätern des Jazz" in Deutschland: Der Keyboarder, Komponist und Produzent war Begründer des Free Jazz. Dauner gründete verschiedene wegweisende Formationen und Bands. Ebenso komponierte er für andere Jazzmusiker, für Film, Fernsehen und Hörspiel und arbeitete an musikalischen Produktionen für Kinder mit. Zu seinen großen Werken zählen "Psalmus Spei" für Kirchenchor und Jazz-Ensemble oder die Jazz-Oper "Der Urschrei".

Hans Haacke bekommt Goslarer Kaiserring 2020 Der deutsche Konzeptkünstler Hans Haacke bekommt in diesem Jahr den Goslarer Kaiserring. Er gelte als Vorreiter einer aktivistischen, politisch wachen Kunst, so die Begründung. Er lege in seinem Werk von Beginn an die Mechanismen von Machtstrukturen und Abhängigkeitsverhältnissen in der Gesellschaft und somit in der Kunst offen. Haacke lebt und arbeitet in New York. Er soll den Kaiserring 2020 am 26. September in Goslar entgegen nehmen. Der undotierte Kaiserring, der an den im Jahr 1050 in Goslar geborenen Kaiser Heinrich IV. erinnert, wird seit 1975 jährlich vergeben. Mit ihm werden bildende Künstlerinnen und Künstler für ihre Verdienste um die zeitgenössische Kunst gewürdigt. Frühere Preisträger sind unter anderem Max Ernst, Joseph Beuys, Christo, Jenny Holzer, Jörg Immendorf sowie zuletzt Barbara Kruger.

Italienerin Alemani kuratiert nächste Kunst-Biennale Die nächste Kunst-Biennale in Venedig wird von einer Frau kuratiert: von der Italienerin Cecilia Alemani. Das entschied das Führungsgremium unter Biennale-Präsident Paolo Baratta am Freitag. Wie es in der Mitteilung hieß, wird sie als Direktorin der Sparte Bildende Künste verantwortlich sein für die Konzeption der 59. Ausstellung im Jahr 2021. Cecilia Alemani, Jahrgang 1977, hat sich bei international viel beachteten Projekten wie der High Line in New York, einer Kunstpräsentation im Freien auf einer alten Bahntrasse, einen Namen gemacht. 2017 hatte Alemani bei der 57. Ausgabe der Kunstschau in der Lagunenstadt den italienischen Pavillon geleitet. Venedig wird mit der Biennale alle zwei Jahre für sechs Monate Zentrum der zeitgenössischen Kunst. Sie gilt neben der Documenta in Kassel als wichtigste Kunstausstellung.