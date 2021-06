Kulturnachrichten

Montag, 21. Juni 2021

Münchner OB fordert zu Protest gegen Orban auf Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter will den europäischen Fußballverband UEFA am Montag in einem Brief zum Regenbogen-Protest gegen die homofeindliche Politik von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban auffordern. Der Münchner Stadtrat hatte zuvor fraktionsübergreifend gefordert, die EM-Arena für das Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. "Die Landeshauptstadt bekennt sich zu Vielfalt, Toleranz und echter Gleichstellung im Sport und in der ganzen Gesellschaft", heißt es in dem Antrag, über den formell erst am Mittwoch, dem Spieltag, entschieden werden soll. Von der UEFA liegt noch keine Reaktion vor. Das ungarische Parlament hatte am Dienstag ein Gesetz gebilligt, das die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Orban.

Börsenverein gibt Friedenspreisträger bekannt Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels gibt heute den Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2021 bekannt. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird traditionell am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche verliehen. In diesem Jahr ist dies der 24. Oktober. Ausgezeichnet werden soll eine Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Zu den Preisträgern gehören der Schriftsteller Martin Walser, der Historiker Fritz Stern, der Philosoph Jürgen Habermas sowie das Kulturwissenschaftler-Ehepaar Aleida und Jan Assmann.

Dokumentationszentrum wird eröffnet Nach jahrelanger Vorarbeit wird das Dokumentationszentrum Flucht,

Vertreibung, Versöhnung am Montag im Beisein von Bundeskanzlerin Merkel eröffnet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters unterstrich im Interview mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) das Ziel, im Geiste der Versöhnung an Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert und danach zu erinnern. Für Besucher öffnet die Ausstellung zum Thema Zwangsmigrationen im 20. und 21. Jahrhundert am Mittwoch. Das neue Zentrum wende sich vor allem an junge Menschen, insbesondere an Schulklassen: "Ich erhoffe mir vom Dokumentationszentrum deshalb einen wichtigen Beitrag zu Verständigung, Versöhnung und Partnerschaft in Europa." Grütters betonte, Flucht und Vertreibung sei nicht nur ein zentrales Thema des 20. Jahrhunderts gewesen, sondern auch der Gegenwart. Gewalt, Heimatverlust, Neuorientierung, Fremdsein und Integration seien Erfahrungen, die Flüchtlinge und Vertriebene früher wie heute betreffen und sie zum Teil über Generationen prägten.

Bund will Mittel für Berliner Museen vorstrecken Im Kampf gegen den zunehmenden Verfall von Berlins weltberühmten Museen will der Bund Sanierungsmittel vorstrecken. Im Haushalt 2021 vorgesehene Mittel des Bundes in Höhe von 11,3 Millionen Euro sollen komplett ausgezahlt werden, ohne dass der vom Land Berlin eigentlich notwendige Anteil von 25 Prozent fließen soll.

Das Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) werde "an anderer Stelle bei Förderungen im Land Berlin eine Kompensation vornehmen", heißt es in einem der dpa vorliegenden Schreiben der Regierung an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Der Bundesrechnungshof hatte in einem Bericht 2019 wichtige Kulturbauten der Hauptstadt in ihrem Bestand gefährdet gesehen, es sei "über viele Jahre hinweg ein erheblicher Bauunterhaltsstau entstanden". Die von Bund und Ländern getragene Stiftung Preußischer Kulturbesitz begegne dem nicht effektiv. Die Stiftung zählt mit mehr als 20 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Instituten und Archiven zu den weltweit größten Kultureinrichtungen. Betroffen sind Einrichtungen in der ganzen Stadt bis hin zum Neuen Museum, das zum Unesco-Welterbe der Museumsinsel gehört.

Srebrenica-Film siegt beim Frauenfilmfest Der Film "Quo Vadis, Aida?" der Regisseurin Jasmila Zbanic hat den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis des Internationalen Frauenfilmfestes (IFFF) Dortmund+Köln erhalten. Er thematisiert das Massaker an der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung in Srebrenica während des Bosnienkrieges. Ab dem 5. August soll er in Deutschland in den Kinos zu sehen sein. Das Preisgeld wird zwischen der Regisseurin und dem deutschen Verleih geteilt. Damit soll die Distribution der Regiearbeiten von Frauen in Deutschland gefördert werden. Das Internationale Frauenfilmfest Dortmund+Köln ist nach eigenen Angaben Deutschlands größtes Forum für Frauen in der Filmbranche. Ziel des Festivals ist es, den Einfluss von Frauen in allen Bereichen der Kinoindustrie zu stärken.