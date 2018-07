Kulturnachrichten

Sonntag, 22. Juli 2018

München: Tausende demonstrieren gegen Rechtsruck Zu den Initiatoren gehören auch Münchner Volkstheater und Kammerspiele Gegen eine "Politik der Angst" sind bei der Demonstration #ausgehetzt in München nach Veranstalterangaben rund 18.000 Menschen auf die Straße gegangen. Zu den rund 130 Unterstützern von #ausgehetzt gehören neben Organisationen wie Pro Asyl, ver.di und Attac auch das Münchner Volkstheater und die Münchner Kammerspiele. Das Bündnis forderte wahlkämpfende Politiker und insbesondere die bayerische Regierung auf, die Gesellschaft nicht weiter "durch eine eskalierende und verrohende Sprache" zu verunsichern. Eine Politik der Angst komme allein Rechtspopulisten zu Gute und löse mit ihren Scheindebatten keinerlei Probleme. Zur Schlusskundgebung werden auch die Kabarettisten Max Uthoff und Claus von Wagner sowie Luise Kinseher erwartet.

Stuttgarter Ballett verabschiedet Anderson mit Gala Bisheriger Stellvertreter Tamas Detrich übernimmt das Ballett Das Stuttgarter Ballett hat sich mit einer großen Gala von Reid Anderson nach dessen 22-jähriger Intendanz verabschiedet. Zum Abschied verlieh Ministerpräsident Kretschmann Anderson die höchste Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg: die Große Staufermedaille in Gold. Unter dem Intendanten habe sich die Compagnie zur Weltspitze entwickelt, meinte der Regierungschef.

Anderson hatte vor fast 50 Jahren seine Karriere als Tänzer begonnen. Nach einer längeren Station als Ballettdirektor in seiner kanadischen Heimat kehrte er 1996 als Chef der international gefeierten Stuttgarter Compagnie zurück. Auch Opernintendant Jossi Wieler und Schauspielintendant Armin Petras verlassen das Theater.

Karlheinz-Böhm-Preis für Schlingensiefs Operndorf Den Preis nahm Schlingensiefs Witwe Aino Laberenz entgegen Mit dem Karlheinz-Böhm-Preis 2018 wurde das "Operndorf Afrika" ausgezeichnet. Den Preis nahm Aino Laberenz, die Witwe des verstorbenen Theaterregisseurs Christoph Schlingensief entgegen, der die Idee für das Operndorf in Burkina Faso hatte. Die Stiftung will das "Operndorf Afrika" bei der Ausarbeitung eines Projektplanes im Bereich der landwirtschaftlichen Entwicklung unterstützen. Man habe sich bewusst nicht für eine einzelne Person entschieden, sondern für ein soziales Projekt. Besonders überzeugt habe der integrative Ansatz, der Mittel der Kunst und der Kultur als wesentlichen Baustein der Brücke und Partnerschaft zwischen Afrika und Europa einsetze. Der Schauspieler Karlheinz Böhm (1928-2014) hatte die Stiftung 1981 ins Leben gerufen. Seither konnten den Angaben zufolge vor allem in Äthiopien unter anderem 433 Schulen und mehr als 20.000 Brunnen gebaut werden.

Twitterhype: Kunstgeschichte als Brotbelag Twitternutzer imitieren berühmte Kunstwerke Platz eins der deutschen Twittertrends belgt diese Woche #KunstGeschichteAlsBrotBelag. Unter diesem Hashtag haben Twitternutzer in den vergangenen Tagen berühmte Kunstwerke kopiert. Als Brotbelag. Gestartet hatte den Trend die 30-jährige Twitter-Nutzerin Marie Sophie Hings mit einem Vollkornbrot, auf dem sie Käse, Tomaten und Heidelbeeren so drapierte, dass es sie an die rechtwinklig aufgeteilten Bilder in den Primärfarben Gelb, Rot und Blau von Piet Mondrian erinnerte. Andere Nutzer antworteten mit dem Selbstbildnis von Paula Modersohn-Becker aus Käse, Wurst und Schmalz sowie Vermeers "Mädchen mit dem Perlenohrring" aus Aubergine, Birne und Fleischwurst. Bald kamen Dürers Feldhase aus Toast und Aufstrich und Franz Marcs Katze aus Marmelade und Quark.

Abba-Musiker fanden Wiedervereinigung "wunderbar" Vorerst aber keine weiteren neuen Songs geplant Die Abba-Musiker Björn Ulvaeus und Benny Andersson haben sich höchst zufrieden über die kurze Wiedervereinigung der schwedischen Kultband gezeigt. "Es war wunderbar", sagte Andersson der "Welt am Sonntag" über die Aufnahme von zwei neuen Songs. Ulvaeus fügte hinzu: "Ja, es hat sich gut angefühlt. Da waren wir uns alle einig." Ulvaeus, Andersson und die beiden Sängerinnen Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog waren rund 35 Jahre nach ihrer Trennung wieder ins Studio gegangen, um zwei neue Lieder aufzunehmen. Anlass war eine internationale Abba-Erinnerungsshow. Weitere neue Lieder seien allerdings vorerst nicht geplant. Mit mehr als 400 Millionen verkauften Alben ist Abba eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Die schwedische Gruppe hatte in den 1970er Jahren mit Hits wie "Waterloo", "Dancing Queen", "Money, Money, Money" und "The Winner Takes It All" Weltruhm erlangt.