Kulturnachrichten

Mittwoch, 4. März 2020

München: Hochschule für Musik erhält Forschungszentrum Die Hochschule für Musik und Theater in München eröffnet am 30. März offiziell das Ben-Haim-Forschungszentrum. Dessen Aufgabe ist es, einen Beitrag zu einer umfassenden Erforschung der jüdischen Musikkultur im süddeutschen Raum und zur Musik NS-verfolgter Musiker und Komponisten zu leisten. Namensgebend für das Forschungszentrum ist der israelische Dirigent und Komponist Paul Ben-Haim (geboren als Paul Frankenburger 1897 in München), der selbst Absolvent der Hochschule war.

Ägypten verhindert mutmaßlichen Antikenschmuggel Ägyptische Behörden haben einen mutmaßlichen Antikenschmuggel verhindert. Wie die Zeitung "Al-Ahram" berichtete, beschlagnahmte der ägyptische Zoll sechzehn Pakete mit antiken Statuen, Nachbildungen sowie den Formen zur Herstellung der Nachbildungen. Der Inhalt der Pakete werde gegenwärtig von Archäologen untersucht, hieß es. Unter anderem fanden die Experten Köpfe von Königs- und Gottheitenstatuen aus Granit, Basalt und Sandstein, darunter der Kopf einer Amun-Statue sowie einer Statue des altägyptischen Königs Ramses III.

Die Funde stammen demnach aus verschiedenen Epochen der altägyptischen Geschichte.

Staatspräsident Mattarella eröffnet große Raffael-Schau in Rom Italiens Staatspräsident Mattarella hat in Rom eine große Raffael-Schau mit mehr als 200 Werken eröffnet. Der Renaissance-Maler starb vor 500 Jahren, im April 1520. Für die Ausstellung schickten viele renommierte Häuser Meisterwerke nach Rom. Die Leihgaben stammen unter anderem aus den Uffizien in Florenz, dem Louvre in Paris, der Albertina in Wien, dem British Museum in London und der National Gallery of Art in Washington. Offiziell ist die Ausstellung ab Donnerstag zu sehen.

Musikverband: Erfolg gegen Streaming-Manipulation Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) teilte heute mit, einen juristischen Erfolg mit Signalwirkung gegen Manipulationen beim Musik-Streaming erzielt zu haben. Das Landgericht Berlin habe eine einstweilige Verfügung gegen den Betreiber einer entsprechenden Webseite erlassen, die auf eine Unterlassung dieses Angebots hinauslaufe. Der Verband vertritt rund 200 Produzenten und Unternehmen mit rund 80 Prozent Anteil am deutschen Musikmarkt.

Erst kürzlich hatte die "Initiative Fair Share", die sich für eine gerechtere Beteiligung von Künstlern an den Streaming-Einnahmen der Musiklabels einsetzt, Manipulationen angeprangert. Es gebe "sogar Hinweise darauf, dass Streamings illegal en bloc gekauft oder mittels sogenannter "Klick-Maschinen" automatisch generiert werden", teilte die Initiative mit.

Leipziger Buchmesse abgesagt Die Leipziger Buchmesse ist wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Die Stadt Leipzig und die Messeleitung haben die Entscheidung am Vormittag gemeinsam getroffen, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte. Es sei eine Maßnahme zur Prävention. Die Frühlingsschau der Buchbranche hätte vom 12. bis 15.März stattfinden sollen. In diesem Jahr waren rund 2500 Aussteller aus 51 Ländern auf der Buchmesse erwartet worden. Von deren Seite hatte es zuvor so gut wie keine Absagen gegeben. Nur ein Aussteller der integrierten Comic-Messe Manga-Comic-Con hatte vorab seine Teilnahme gestrichen. Bundesweit sind wegen der steigenden Zahl von Infektionen bereits mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden, darunter die Tourismusbörse ITB in Berlin, die Pro Wein in Düsseldorf und die Internationale Handwerksmesse in München.