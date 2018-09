Kulturnachrichten

Mittwoch, 12. September 2018

Motto der Kinder- und Jugendbuchmesse: "Freundschaft" Veranstalter wollen in Saarbrücken gegen Hass wirken In Zeiten von Fremdenhass hat die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken in diesem Jahr den literarischen Schwerpunkt "Freundschaft" gewählt. Das Motto zur 18. Auflage der Messe passe zu dem derzeitigen Zeitgeist in Europa: "Alle reden von Wut und Hass, wir reden von Freundschaft", sagte die Vorsitzende des Vereins Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse, Doris Pack, bei der Vorstellung des Programms. Damit solle jungen Leuten ein positives Menschenbild vermittelt werden. "Mit Lügen und populistischen Titeln gewinnt man keine Freunde", betonte Pack. Zu der Messe am 29. und 30. September werden Autoren und Illustratoren aus Deutschland, Italien, Frankreich den Niederlanden, Georgien und der Zentralafrikanischen Republik erwartet.

Deutsche Bank eröffnet neues Kulturzentrum in Berlin "Palais Populaire" im ehemaligen Prinzessinnenpalais in Mitte Die Deutsche Bank eröffnet am 27. September ein neues Kulturzentrum in Berlin. Unter dem Namen Palais Populaire soll es im ehemaligen Prinzessinnenpalais am Boulevard Unter den Linden ein breites Programm von Kunst, Literatur, Musik, Sport, Performance und Tanz geben. Das Palais Populaire löst die nur wenige hundert Meter entfernte Kunsthalle ab, in der die Deutsche Bank - anfangs zusammen mit der Guggenheim Stiftung - fast zwanzig Jahre lang internationale Gegenwartskunst zeigte. Dafür wurde das historische Prinzessinnenpalais entkernt und zu einem modernen Veranstaltungshaus mit insgesamt 3000 Quadratmetern umgebaut.

Entscheidung über Mauer-Projekt bis Ende September Projekt werde derzeit geprüft Der Berliner Bezirk Mitte will bis 28. September über das geplante Mauerbau-Kunstprojekt "DAU" entscheiden. Das von den Organisatoren vorgelegte modifizierte Konzept werde derzeit von der Verwaltung geprüft, sagte eine Bezirksamtsprecherin. Im Rahmen des Kunstprojektes soll ab Mitte Oktober in Berlin für rund vier Wochen wieder eine Mauer errichtet werden. Bei dem Kunst- und Sozialexperiment sollen Besucher unter anderem die Erfahrung von Freiheitsverlust und totalitären Systemen machen können. Am 9. November - dem Tag des Mauerfalls - soll diese temporäre Berliner Mauer in einer künstlerischen Performance eingerissen werden. "DAU" geht auf ein europäisches Film- und Performanceprojekt unter Leitung des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky zurück. Seinen Ursprung hat das Kunstprojekt im ukrainischen Charkiw, wo der Physiker und Nobelpreisträger Lev Landau (1908-1968) lebte und arbeitete.

ARD Audiothek App hat knapp eine halbe Million Nutzer Besonders beliebt sind Hörspiele, Lesungen, Kindergeschichten Die ARD Audiothek App hat ihre Reichweite weiter ausgebaut. Mit rund 90.000 neuen Downloads in der Ferienzeit habe sie die Marke von 470.000 Downloads geknackt, teilte die ARD in München mit. Fast vier Millionen Mal seien in den Sommermonaten Audios der ARD-Sender sowie des Deutschlandradios abgerufen worden. Besonders beliebt seien Hörspiele und Lesungen, Geschichten für Kinder, Krimis, Dokumentationen und Satire. Den Nutzern der App stehen Inhalte von mehr als 60 öffentlich-rechtlichen Hörfunkwellen zur Auswahl.

Ballett-Intendant: Brauchen mehr Tänzer in Stuttgart Klassisches Repertoir fordert viel Personal Das Stuttgarter Ballett braucht mehr Tänzer. Schon jetzt könne die Compagnie Engpässe kaum überbrücken, sagte der neue Intendant des Stuttgarter Balletts, der US-Amerikaner Tamas Detrich, vor dem Start in seine erste Spielzeit. Er hoffe, die Truppe mit ihren gut 60 Tänzern um zehn vergrößern zu können; für die Aufführung von Klassikern werde viel Personal gebraucht. Nach mehr als 20 Jahren als Intendant hatte Reid Anderson das Ensemble abgegeben. Der Brite John Cranko hatte das Stuttgarter Ballett einst weltberühmt gemacht.

Gedenken an Opfer des 11. Septembers geht zu Ende Leuchten zweier Lichtsäulen in New York soll langsam schwinden Die Strahlen reichten bis zu sechs Kilometern in die Höhe und sollten die Zwillingstürme des damals eingestürzten World Trade Centers nachbilden. Das Mahnmal in Manhattan erinnert an die etwa 3000 Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001. Zuvor wurden wie an jedem Jahrestag die Namen der Getöteten verlesen.

Erste bekannte Tonaufnahme David Bowies versteigert Sie war dieses Jahr in einem Loft entdeckt worden In einem Auktionshaus im Nordwesten Englands ist die erste bekannte Ton-Aufnahme von David Bowie versteigert worden: Zum Preis von umgerechnet 45 Tausend Euro, viermal so viel wie erwartet, nach einem "Bieter-Wahnsinn" – so hat es der Versteigerer ausgedrückt. Die Aufnahme des Songs "I Never Dreamed" war in diesem Jahr in einem Loft entdeckt worden. Sie stammt von 1963, als Bowie 16 Jahre alt war und unter seinem bürgerlichen Namen David Jones mit der Band The Konrads auftrat. Die Band verließ er kurze Zeit später; als Solokünstler wurde er Ende 1969 mit seinem Song "Space Oddity" bekannt. Bowie starb im Januar 2016 im Alter von 69 Jahren an Krebs.

Margarethe von Trotta mit Adorno-Preis geehrt Regisseurin ist erst die zweite Frau, die Adorno-Preis erhält Die Regisseurin Margarethe von Trotta ist mit dem Theodor-W.-Adorno-Preis 2018 der Stadt Frankfurt ausgezeichnet worden. "Margarethe von Trottas Regiearbeiten haben das bundesdeutsche Autorenkino wesentlich geprägt. Ihre Filme verdanken ihre starke Wirkung einer klaren und kompromisslosen Ästhetik, die starke Frauen in den Fokus rückt", urteilte das Preiskuratorium. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird seit 1977 alle drei Jahre zum Geburtstag des Philosophen, Soziologen und Kunstkritikers Theodor W. Adorno (1903-1969) am 11. September verliehen. Die am 21. Februar 1942 in Berlin geborene Margarethe von Trotta wurde durch Rollen in Filmen von Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff und Herbert Achternbusch bekannt. 1977 stand sie erstmals alleinverantwortlich hinter der Kamera für "Das zweite Erwachen der Christa Klages". Zu ihren größten Erfolgen als Regisseurin zählt "Die bleierne Zeit" über die beiden Schwestern Christiane und Gudrun Ensslin, für den sie 1981 mit dem Goldenen Löwen in Venedig ausgezeichnet wurde.

Berliner Mauer-Projekt gibt Auskunft über Pläne Areal soll kleiner als geplant werden Das umstrittene Kunstprojekt mit dem Wiederaufbau einer Mauer in Berlin geht in die Offensive. In einem Frage-und-Antwort-Stück geben die Organisatoren auf der Homepage der Berliner Festspiele jetzt umfangreich Auskunft über Details und Hintergründe ihrer Pläne. Zudem bestätigten sie, dass sie das Areal für die geplante "Stadt in der Stadt" verkleinern wollen. "Wir hoffen, mit unserem Entgegenkommen zur Lösung offener Fragen beizutragen", erklärte Festspiele-Intendant Thomas Oberender. Die Berliner Behörden hatten beklagt, nicht ausreichend Zeit für das umfangreiche Genehmigungsverfahren zu haben, der Bezirk Mitte will aber bis 28. September über den geplanten Mauerbau entscheiden. Bei dem Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky soll unter dem Titel "DAU Freiheit" vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein Gebäudekarree am Berliner Boulevard Unter den Linden mit einer Betonmauer abgeriegelt werden. Besucher können "Visa" kaufen, um hinter der Mauer eine fiktive Welt zu erleben, wie die Veranstalter sagen.