Kulturnachrichten

Sonntag, 28. Oktober 2018

Motown-Gitarrist Wah Wah Watson gestorben Der Musiker hatte unter anderem mit Michael Jackson und Marvin Gaye gespielt Der Motown-Gitarrist Wah Wah Watson, der unter anderem Marvin Gaye und Michael Jackson begleitete, ist tot. Watson sei bereits am Mittwoch im Alter von 67 Jahren gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf seine Ehefrau Itsuko Aono. "Er wird sehr vermisst werden, aber Musik ist für immer", sagte sie laut Mitteilung. "Wo auch immer er ist, er groovt." Woran Watson, der mit bürgerlichem Namen Melvin Ragin hieß, starb, wurde zunächst nicht bekannt. Er hatte seine Karriere als Studiomusiker für die Plattenfirma Motown begonnen. Der Benutzung des Wah-Wah-Pedals beim Gitarrenspiel verdankte er seinen Künstlernamen. Vor allem in den 70er und 80er Jahren feierte er solo und als Begleitung für berühmte Musikstars wie Marvin Gaye, Michael Jackson und den Bands The Temptations und The Supremes Erfolge.

Hofer Filmtage: "Goldpreis" für Luzie Loose Die 1989 geborene Loose erzähle von neuen Formen individueller Schuld Für ihren Debütfilm "Schwimmen" über die "Generation Smartphone" erhält die Autorenfilmerin Luzie Loose den erstmals bei den Hofer Filmtagen vergebenen "Goldpreis". Die 1989 geborene und in Berlin aufgewachsene Loose erkenne den psychischen Stress der "Handy-Jugend" und erzähle von neuen Formen individueller Schuld, heißt es in der Begründung von Regisseur Edgar Reitz. "Bösartige Konkurrenzkämpfe und Mobbing bestimmen das Leben der Jugendlichen in Internetforen und sozialen Medien. Hier entsteht ein virtuelles Schlachtfeld, auf dem das Handy sich in eine gefährliche Waffe verwandelt", so Reitz. Der "Hofer Goldpreis" der Friedrich-Baur-Stiftung folgt auf den "Heinz-Badewitz-Preis" und wird für die beste Regieleistung bei einem ersten Langspielfilm verliehen. Die Ehrung besteht aus einem Goldbarren im Wert von rund 35 000 Euro und künstlerischer Beratung für den Preisträger.

Lederer: Kultur muss Rückgrat gegen Rechts zeigen Berlins Kultursenator kritisiert Konzertabsage des Bauhaus Dessau Angesichts des zunehmenden Drucks von Rechts sieht der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) die Kultureinrichtungen der Bundesrepublik in der Pflicht. Diese müssten miteinander diskutieren, wie weit sie zurückweichen wollten, erklärte Lederer in der ZDF-Kultursendung "aspekte". "Wo kommen wir hin, wenn wir in dieser Richtung nicht Rückgrat zeigen?" Die Stiftung Bauhaus Dessau hatte ein Konzert der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet abgesagt, nachdem rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Lederer fand zu dem Vorgang deutliche Worte: "Wenn man das aufgibt, was das Bauhaus ausmacht, damit die Tapete heile bleibt, dann hat man die Idee verraten."

Festivalleiterin fordert freies Theater für München Mushak: München sei nahezu die einzige Großstadt ohne freies Theater Festivalleiterin Milena Mushak fordert zum 10. Jubiläum des Festivals "Politik im Freien Theater" ein freies Theater für München. "Es ist eine der ganz wenigen Großstädte in Deutschland, die so etwas nicht hat. Meines Erachtens wäre es wirklich wünschenswert, dass man die Freie Szene derart wertschätzt, dass man jetzt endlich, nach endlosen Debatten, dieses Theaterhaus doch wirklich mal auf den Weg bringt." sagte Mushak im Deutschlandfunk Kultur. Das freie Theater sei im Besonderen ein Ort, an dem politische Bildung passiere. Hier gäbe es auch einen Bildungsauftrag, der an der Lebenswelt der Leute andocken würde. Das Festival "Politik im Freien Theater" zählt zu den international wichtigsten Vernetzungstreffen der Freien Theaterszene. Initiiert wurde es vor 30 Jahren von der Bundeszentrale für Politische Bildung mit der Idee, die freien Theater als Diskussionsorte des politischen Geschehens zu stärken.