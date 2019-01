Kulturnachrichten

Freitag, 1. Februar 2019

Moskau: Gestohlenes Bild wieder in der Ausstellung Tretjakoff Galerie hat Sicherheitsmaßnahmen verschärft Nach dem aufsehenerregenden Diebstahl in der Moskauer Tretjakow-Galerie soll das gestohlene Ölgemälde wieder in die Ausstellung zurückkommen. Es werde von diesem Freitag an wieder zu sehen sein, teilte die Galerie der russischen Nachrichtenagentur Interfax mit. Die Sicherheitsmaßnahmen seien verschärft worden. So werde das Bild des russischen Landschaftsmalers Archip Kuindschi aus dem 19. Jahrhundert hinter speziellem Glas gezeigt. Eine Alarmanlage solle es sichern. Der Diebstahl hatte am vergangenen Wochenende für Schlagzeilen gesorgt. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie der inzwischen festgenommene Verdächtige das Ölgemälde mit dem Titel "Ai Petri. Krim" vor den Augen der Besucher von der Wand nahm und aus dem Museum spazierte.

Zweiteiler "Gladbeck" erhält Deutschen Fernsehpreis Auszeichnung in mehr als 20 Kategorien vergeben Der Zweiteiler "Gladbeck" hat beim Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf in den Kategorien "Bester Mehrteiler" und "Bester Schnitt" gewonnen. Zusätzlich wurde Darsteller Albrecht Schuch, der in "Gladbeck" zu sehen ist, als bester Darsteller ausgezeichnet. Die Banken-Serie "Bad Banks" mit Paula Beer und Désirée Nosbusch konnte dafür bei "Beste Regie" (Christian Schwochow) und in der wichtigen Kategorie "Beste Drama-Serie" die Jury überzeugen. Dort setzte sie sich auch gegen den U-Boot-Stoff "Das Boot" durch, die in neun Kategorien nominiert worden war. Am Ende gewann die Serie in "Beste Kamera" und stellte mit Vicky Krieps die beste Schauspielerin. Bei den Filmen setzte sich "Aufbruch in die Freiheit" durch. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an Jürgen von der Lippe.

KMK warnt vor Kürzung von Deutschstunden Vorsitzender kritisiert Bevorzugung von Fremdsprachenunterricht Fremdsprachenunterricht in der Grundschule kann auf Kosten des Deutschunterrichts gehen. Davor warnte der Präsident der Kultusministerkonferenz, Ralph Alexander Lorz in der Zeitung "Die Welt". An vielen Schulen seien Deutschstunden zugunsten von Fremdsprachen gekürzt worden, dafür habe man immer früher mit Fremdsprachen begonnen. Fremdsprachenvermittlung sei aber nicht die primäre Aufgabe der Grundschule. Der Fokus müsse auf dem Deutschen liegen, so Lorz. Dafür müsse es künftig wieder mehr Unterrichtsstunden geben.

Komische Oper: Barrie Kosky hört als Intendant auf Er bleibt aber bis 2027 als Hausregisseur Der Intendant der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky, verlängert seinen Vertrag nicht über das Jahr 2022 hinaus. Er bleibe dem Theater aber verbunden, sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Während der fünfjährigen Sanierung des Hauses werde Kosky bis 2027 als Hausregisseur weiter wesentliche Impulse geben und jedes Jahr Regie bei zwei Neuinszenierungen führen. Damit sei in dieser schwierigen Phase die künstlerische Kontinuität gesichert. Kosky und Lederer unterzeichneten dafür einen neuen Vertrag. Ko-Intendanten werden die Geschäftsführende Direktorin Susanne Moser und Operndirektor Philip Bröking. Von 2022 bis 2027 soll die Komische Oper für 225 Millionen Euro von Grund auf renoviert werden. Das Ensemble wird während dieser Zeit in das Schiller-Theater ziehen, aber an verschiedenen Orten in der Stadt spielen.