Mordfall am Ammersee - sechsteilige Radiodoku Ursula (5/6 und 6/6)

"Gefängnisbesuch" und "Ermittlungen auf eigene Faust"

Herbst 1981 in Oberbayern, am Ammersee: Die zehnjährige Ursula Herrmann wird ermordet in einer Kiste im Wald aufgefunden. Wer war der Täter?