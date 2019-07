Kulturnachrichten

Samstag, 6. Juli 2019

Montanregion Erzgebirge ist Weltkulturerbe Die Unesco hat die Montanregion Erzgebirge als Weltkulturerbe anerkannt. Das Komitee nahm das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen in Tschechien auf seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf. Auch eine 6.600 Jahre alte Aquakulturanlage der australischen Ureinwohner ist zum Welterbe erklärt worden. Einen entsprechenden Entschluss fasste das Welterbekomitee der Unesco in Aserbaidschans Hauptstadt Baku. Das komplexe System aus Wehren, Kanälen und Teichen im Südwesten des Bundesstaates Victoria sei älter als die Pyramiden in Ägypten, hieß es. Die von den Ingenieuren des Volkes der Gunditjmara aus Steinen errichtete Anlage gelte nicht nur als eines der ältesten Aquakulturprojekte der Welt. Der Bau widerlege zudem den Mythos, die Aborigines seien ausschließlich Nomaden gewesen.

Britischer Maler Leon Kossoff gestorben Der britische Maler Leon Kossoff ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren. Das teilte seine Vertretung, die Galerie LA Louver in Los Angeles mit. Kossoff wurde 1926 als Sohn jüdischer Emigranten aus Russland in London geboren. Er wuchs im rauen East End auf, diente im Zweiten Weltkrieg in der Armee und studierte nach dem Krieg Kunst. Er gilt als Vertreter der School of London, zu der auch Nachkriegskünstler wie Francis Bacon, Lucian Freud und Frank Auerbach zählen. Bekannt wurde Kossoff durch Bilder seiner Heimatstadt. Seine Gemälde von Londoner Straßenszenen, Kirchen, U-Bahn-Stationen und Eisenbahnbrücken sind von dunklen, dick aufgetragenen Ölfarben geprägt. Kossoffs Werke wurden weltweit gezeigt, unter anderem in der National Gallery in London und im Museum of Modern Art in New York.

Gegner von Rechtsrock-Festival protestieren in Themar Im thüringischen Themar haben sich bis zum frühen Nachmittag rund 400 Gegner eines Rechtsrock-Festivals versammelt. Darunter waren Thüringer Regierungsmitglieder und Landespolitiker. Die Organisatoren rechnen für die Gegendemonstration mit insgesamt 1100 Teilnehmern. Geplant ist unter anderem ein Friedensgebet, ein Demokratiefest und Live-Musik. Das Rechtsrock-Festival hatte gestern begonnen. Die Beamten brachen die Auftritte von zwei der drei Bands vorzeitig ab. Sie hätten gegen Auflagen verstoßen, der Text eines Liedes war außerdem strafbar. Die Polizei ist am Wochenende mit einem Großaufgebot in der Stadt präsent. Zu den Konzerten waren für heute zwischen 800 und 1200 Teilnehmer angemeldet worden.

Bad Hersfelder Festspiele eröffnet Mit Joern Hinkels Fassung von Franz Kafkas Klassiker "Der Prozess" sind gestern Abend die 69. Bad Hersfelder Festspiele eröffnet worden. Knapp 1300 Zuschauer sahen in der fast ausverkauften Stiftsruine die Inszenierung. Dass das Stück wenig von seiner Aktualität eingebüßt hat, betonte Intendant Hinkel beim Festakt. Er beobachte mit großer Sorge, wie beispielsweise in Polen, Ungarn und der Slowakei, in sogenannten demokratischen Mitgliedsstaaten der EU, gegen Menschen Ermittlungen eingeleitet werden- nur weil sie ihre Meinung frei äußerten, so Hinkel. Als Festredner war der Journalist Deniz Yücel eingeladen. Er berichtete was es heißt, Opfer von staatlicher Willkür, Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung zu werden. Yücel verbrachte ein Jahr ohne Anklageschrift in türkischer Haft. Yücel kritisierte außerdem den Verfassungsschutz. Das sei die gefährlichste Behörde Deutschlands, sagte er bei der Eröffnungsveranstaltung. Das Amt habe auch bewiesen, dass es nicht reformfähig sei. Der deutsch-türkische Journalist nahm Bezug auf einen der NSU-Morde in Kassel. Bis heute sei nicht aufgeklärt, warum damals ein Beamter des hessischen Verfassungsschutzes anwesend war. Auch nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke stelle sich die Frage nach der Rolle der Behörde, so Yücel.

Dresdner Maler Eberhard Havekost gestorben Der Maler Eberhard Havekost ist gestern im Alter von 52 Jahren überraschend gestorben. Er sei gestern in Berlin im Alter von 52 Jahren gestorben, sagte sein Galerist Frank Lehmann. "Ich bin tief erschüttert, sein Tod kam so plötzlich", sagte Lehmann. Havekost habe noch so viele Pläne gehabt.Mit seiner kühlen, von modernen Medien inspirierten Malerei zählte er zu den international angesehensten zeitgenössischen deutschen Künstlern. Havekost wurde 1967 in Dresden geboren und hat dort an der Hochschule für Bildende Künste studiert. Er lebte und arbeitete in Berlin und lehrte als Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. Zuletzt lebte und arbeitete er in Berlin.

Schauspielerin und Regisseurin Lis Verhoeven ist tot Die Schauspielerin und Theaterregisseurin Lis Verhoeven ist tot. Sie sei bereits am Dienstag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, teilte ihre Tochter Stella Adorf der Deutschen Presse-Agentur mit. Verhoeven spielte unter anderem an den Münchner Kammerspielen sowie an den Schauspielhäusern in Frankfurt und Hamburg. Als Regisseurin inszenierte sie u.a. am Alten Schauspielhaus in Stuttgart und am Volkstheater Wien. Von 1994 bis 2000 war sie zudem Intendantin der Kreuzgangspiele Feuchtwangen. Lis Verhoevens Bruder ist der Filmregisseur Michael Verhoeven. Sie war mit dem Schauspieler Mario Adorf verheiratet. Aus dieser Ehe stammt die Schauspielerin Stella Adorf.

Filmproduzent David Alexander Groenewold gestorben Der Filmproduzent David Alexander Groenewold ist tot. Der Produzent von den Filmen "Der Wixxer", "Elementarteilchen" und "Zettl" starb Anfang Juli im Alter von 46 Jahren. Nähere Angaben zu Zeitpunkt oder Ursache machte der Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser als Vertreter der Familie am Freitag in Berlin nicht.