Kulturnachrichten

Montag, 24. Juni 2019

Monica-Bleibtreu-Preise an Privattheater vergeben Die Monica-Bleibtreu-Preise der bundesweiten Privattheatertage sind in Hamburg verliehen worden. In der Kategorie Komödie gewann "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" nach Joachim Meyerhoff, eine Produktion vom Metropoltheater München in der Regie von Gil Mehmert. Als beste Produktion der Kategorie (zeitgenössisches) Drama siegte mit der Produktion "Die Frau, die gegen Türen rannte" von Roddy Doyle, in der Regie von Hans Dreher. Weitere Preise gingen an die Bühne Cipolla aus Bremen und das Prinz Regent Theater aus Bochum. Eine Fachjury hatte die Sieger unter den zwölf vielversprechendsten Produktionen deutscher Privattheater ausgewählt. Das Theater Lindenhof aus Melchingen auf der Schwäbischen Alb konnte die meisten Zuschauerstimmen für sich gewinnen.

Facebook-Manager für staatliche Regeln für Tech-Firmen Der frühere Vorsitzende der Liberaldemokraten in Großbritannien und derzeitige Facebook-Spitzenmanager Nick Clegg ist für eine staatliche Regulierung Internets. Es sei nicht die Sache "privater Unternehmen", zu entscheiden, wie ein Ausgleich zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und öffentlichem Schaden hergestellt werde, sagte Clegg der BBC. Unternehmen wie Facebook entzögen sich nicht einer Einmischung des Staats, sondern seien für einen "vernünftigen Weg" nach vorn, bei dem Probleme wie Mobbing im Internet oder Fake News angegangen würden. Abgeordnete haben Tech-Firmen aufgefordert, anstößiges Material schneller von ihren Seiten zu nehmen und mehr zu tun, um Gefahren im Internet zu stoppen.

Jan und Aleida Assmann verteidigen Peter Schäfer Die Kulturwissenschaftler Jan und Aleida Assmann haben den zurückgetretenen Direktor des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer, gegen Kritik verteidigt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Es müsse möglich sein, die israelische Regierungspolitik zu kritisieren, ohne sogleich als Antisemit kritisiert zu werden, so die beiden Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Schäfer war als Direktor zurückgetreten, nachdem das Museum wegen eines israelkritischen Tweets starken Vorwürfen ausgesetzt gewesen war.

Mehr Besucher für Naumburger Dom seit Welterbe-Titel Der Naumburger Dom hat seit der Anerkennung als Welterbe der Menschheit im Jahr 2018 mehr Menschen aus der ganzen Welt angezogen. Die Besucherzahlen sind um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilten die Vereinigten Domstifter mit. Bereits vor dem Titel Unesco-Welterbe kamen den Angaben zufolge jährlich rund 100 000 Touristen, um sich die Kathedrale und die Kleinstadt Naumburg in der Weinanbauregion Saale-Unstrut anzusehen. 44 der weltweit mehr als 1000 Welterbestätten liegen in Deutschland. Seit 2018 gehören auch die Wikingerstätten Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein dazu.

BET-Awards: Mary J. Blige für Lebenswerk geehrt Bei den BET-Awards in Los Angeles wurde Mary J. Blige beio der Preisverleihung für afroamerikanische Künstler für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Ihren größten Hit in Deutschland hatte sie 2006 mit "One" zusammen mit der irischen Rockband U2. Mittlerweile ist die 48-Jährige auch am Broadway und auf der Leinwand zu sehen, aktuell in der Netflix-Serie "The Umbrella Academy". Mit den BET Awards werden alljährlich neben Musikern auch Schauspieler und Sportler auszeichnet, die einer ethnischen Minderheit angehören. In diesem Jahr gehörten unter anderem die Sänger Bruno Mars, Cardi B und Beyoncé, Tennis-Star Serena Williams, sowie die Schauspieler Regina King und Michael B. Jordan zu den Gewinnern. Der vor drei Monaten erschossene Rapper Nipsey Hussle wurde ebenfalls mit einer Trophäe und einer Ehrung bedacht.

Mülheimer Dramatikerpreis für Thomas Köck Der mit 15.000 Euro dotierte Mülheimer Dramatikerpreis ist am Sonntag an Thomas Köck verliehen worden. Der österreichische Autor erhielt die Auszeichnung für sein Stück "atlas" in der Inszenierung des Schauspiels Leipzig unter der Regie von Philipp Preuss, wie die Mülheimer Theatertage mitteilten. Auch der Publikumspreis geht an Köck. Auf dem Festakt im Theater an der Ruhr wurde zudem der Berliner Autor Kristo Sagor für sein Stück "Ich lieb dich" mit dem Kinderstückepreis geehrt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Stück war in der Inszenierung der Schauburg München bei den Theatertagen zu sehen.

US-Bestsellerautorin Judith Krantz gestorben Die US-Bestsellerautorin Judith Krantz ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Sohn Tony Krantz am Sonntag mit. Demnach starb seine Mutter bereits am Samstag in ihrem Haus in Bel-Air in Los Angeles eines natürlichen Todes. Krantz schrieb als Journalistin für Magazine wie "Cosmopolitan" und "Ladies Home Journal", ehe sie ihr Talent für Belletristik entdeckte und mit 50 Jahren als Romanautorin Furore machte. Ihr erster Roman mit dem Titel "Skrupel" von 1978 wurde auf Anhieb ein Bestseller - genau wie ihre neun folgenden Werke, darunter "Prinzessin Daisy" und "Mistrals Tochter". Etliche ihrer Bücher dienten als Vorlagen für erfolgreiche TV-Miniserien. Krantz sagte einmal, ihre Bücher seien für jene Leser gedacht, "die in eine angenehmere Welt entfliehen" wollten.

Bartoli sagt Opern an Scala ab Die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli hat ihr Mitwirken an drei Händel-Opern an der Mailänder Scala abgesagt. Auf Facebook und Twitter teilte die Italienerin mit, sie würde aus Solidarität mit Alexander Pereira nicht an der Scala auftreten. Am vergangenen Montag hatte das Opernhaus angekündigt, den Vertrag des Scala-Intendanten Pereira nicht zu verlängern. Bartoli hätte unter anderem die Rolle der Cleopatra in der im Oktober geplanten neuen Produktion von Händels "Giulio Cesare in Egitto" in der Regie von Robert Carsen übernehmen sollen. Die Scala hatte bereits mit dem Vorverkauf der Karten für die Oper begonnen.

Kirchentag in Dortmund mit Gottesdiensten beendet Mit Appellen zur Flüchtlingsrettung und zur Zivilcourage ist der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund zu Ende gegangen. "Wir müssen handeln! Haltung zeigen!", appellierte Kirchentagspräsident Hans Leyendecker bei strahlendem Sonnenschein im Abschlussgottesdienst im BVB-Stadion. Kirchentagsteilnehmer forderten von der Evangelischen Kirche in Deutschland, ein eigenes Schiff zur Rettung von Flüchtlingen ins Mittelmeer zu entsenden. Leyendecker rief vor 32.000 Gläubigen zum Einsatz für Menschenrechte auf. Pontius Pilatus habe sich vor der Kreuzigung Jesu die Hände in Unschuld gewaschen, sagte der Journalist. "Europäische Politikerinnen und Politiker waschen sie in dem Wasser, in dem Flüchtlinge ertrinken." Es gehe darum, sich "den Spaltern und Hetzern in unserer Gesellschaft entgegenzustellen". Man dürfe den öffentlichen Raum nicht Leuten überlassen, die das Gemeinwesen zerstören wollen. Bei einem weiteren Abschlussgottesdienst im Westfalenpark rief Pastorin Kristin Jahn die Gläubigen angesichts der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf, sich Rechtsextremismus entschieden entgegenzustellen. Die Teilnehmerzahlen der beiden Gottesdienste blieben mit insgesamt rund 37.000 Besuchern deutlich hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück, die mit bis zu 100.000 Menschen gerechnet hatten.